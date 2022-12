Pathaan Controversy: फिल्म के हीरो Shahrukh khan ने तोड़ी चुप्पी, Kolkata Film Festival में दिया चौंकाने वाला बयान

Besharam Rang Song Controversy: पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका ने भगवा बिकिनी पहनी तो इस पर खूब बवाल हो रहा है. वहीं अब पहली बार फिल्म के एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने इस पर चुप्पी तोड़ी है. कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख ने चौंकाने वाला बयान दिया और सोशल मीडिया की नकारात्मकता पर बात की. उन्होंने अपने ही स्टाइल में मुंहतोड़ जवाब देकर ट्रोलर्स और विरोध करने वालो की बोलती बंद कर दी है.

शाहरुख खान ने विवाद पर क्या कहा

एक्टर शाहरुख खान की सालों के बाद पठान फिल्म से एक्टिंग में वापसी कर रहे हैं. इस घड़ी का इंतजार उनके फैंस को बेसब्री से था. फिल्म का गाना बेशर्म रंग हाल ही में रिलीज हुआ जिसमे दीपिका पादुकोण की बिकिनी के रंग से लेकर फिल्म के टाइटल तक पर जमकर सियासत हो रही है. इस पर मेकर्स या फिल्म की कास्ट का कोई रिएक्शन अब तक नहीं आया था लेकिन गुरुवार को कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे शाहरुख खान ने बिना किसी का नाम लिए इस विरोध का करारा जवाब दे दिया है. किंग खान ने कहा कि सिनेमा की भूमिका आज के दौर में और भी अहम हो गई है और सोशल मीडिया की जो नकारात्मकता है उसे सिनेमा ही दूर करेगा. इतना ही नहीं उन्होंने भावी पीढ़ी को बेहतर बनान की बात भी मंच से कही.

#WATCH | No matter what the world does, people like us will stay positive: Shah Rukh Khan at Kolkata International Film Festival pic.twitter.com/QL6uyRFACS

