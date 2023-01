Pathaan Film: रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की Pathaan फिल्म हाउसफुल! फैंस ने बुक कराया पूरा थियेटर

Pathaan Film Shahrukh Khan: बॉलीवुड के किंग खान (Shahrukh Khan) अपनी मच अवेटेड फिल्म 'पठान' (Pathaan) को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है. इस फिल्म को रिलीज होने में चंद दिन बचे हैं. ऐसे में शाहरुख खान फिल्म का प्रमोशन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे. दुबई के बुर्ज खलीफा पर किंग खान ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर वाहवाही लूट ली तो वहीं अब उनके फैंस ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए कमर कस ली है. इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान 4 चाल बाद बतौर लीड एक्टर वापसी कर रहे हैं. ऐसे में फैंस का एक्साइटमेंट चरम पर है. इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किंग खान के एक फैन क्लब ने थियेटर के पहले शो की सारी टिकटें बुक कर ली हैं.

पहले शो की सारी टिकटें बुक

'पठान' फिल्म थियेटर में 25 जनवरी को रिलीज होगी. आमतौर पर सिनेमाहॉल का पहला शो 12 बजे से शुरू होता है.लेकिन 'पठान' के फैंस का क्रेज देखकर थियेटर के ओनर ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है. पहला शो 9 बजे से शुरू होगा. फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुंबई के गेटी सिनेमा का पूरा बुक हो गया है. खास बात है कि गेटी थियेटर जब से बना है तब से अब तक ऐसा पहली बार होगा कि वहां पर कोई शो 9 बजे से शुरू होगा. ऐसे में 'पठान' फिल्म एक नया इतिहास रचने जा रही है.

Gaiety में रचा जाएगा इतिहास, #पठान के साथ . आइए और #SRKUniverse के साथ बनिये इस इतिहास का हिस्सा |#Mumbai’s Iconic Theatre Gaiety will screen a movie for the first time at 9AM! DM @mannankheradia @drtinu28 to join and be a part of HISTORY!@iamsrk @yrf #Pathaan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/fYIvZBdc5S

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) January 16, 2023