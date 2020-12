आपने पहले कभी नहीं देखी होगी Shahrukh Khan की बहन के साथ ये Photo

नई दिल्ली: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के स्ट्रगल के दौर के करीबी दोस्त, अभिनेता और निर्माता विवेक वासवानी (Viveck Vaswani) ने आज एक ऐसी फोटो शेयर की है जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. उन्होंने शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के साथ वाली एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसमें उनकी बहन लालारुख खान (Lalarukh Khan) खान भी नजर आ रही हैं. ये Throwback photo अब जमकर वायरल हो गई है.

विवेक वासवानी (Viveck Vaswani) ने इस तस्वीर को अपने ऑफिशियल ट्विटर हेंडल से शेयर किया है. विवेक वासवानी ने तस्वीर कैप्शन दिया है, 'बॉलीवुड से बहुत पहले, बॉलीवुड पत्नियों की तरह शब्दों को गढ़ा गया था, घर में डालमपालपार्क था और माँ थी! गर्मजोशी और बिना शर्त स्वीकृति थी! यहां शाहरुख (Shahrukh Khan), गौरी (Gauri Khan), लालारुख और मोई के साथ मॉम हैं! # थ्रोट # फ्रेंडशिप # मैम'

Much before Bollywood, before terms like Bollywood wives were coined, home was DalamalPark and mom was mom! There was warmth and unconditional acceptance! Here is Mom with Shahrukh, Gauri, Lalarukh and moi! #roots #friendship #mom pic.twitter.com/qQqyNrT71X

