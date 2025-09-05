'किंग' फिल्म से शाहरुख खान का लुक वायरल, ग्रे बालों में पहचानना हुआ मुश्किल, इस अवतार को देख फैंस हुए क्रेजी

Shah Rukh Khan look Leaked: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान लंबे समय से पर्दे से दूर हैं. साल 2023 में एक्टर की तीन फिल्में रिलीज हुई थी. जिसमें, पठान, जवान और डंकी शामिल हैं. तीनों फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर मोटी कमाई की थी. अब शाहरुख अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. बड़े पर्दे पर शाहरुख फिल्म 'किंग' के साथ वापसी कर रहे हैं. एक्टर की ये फिल्म काफी चर्चा में बनी हुई हैं. क्योंकि इस फिल्म में पहली बार बाप-बेटी एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. हाल ही में फिल्म के सेट से किंग खान का लुक लीक हुआ है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये 'किंग' फिल्म के ही है.

सामने आया शाहरुख खान का धांसू लुक

दरअसल, रेडिट पर शाहरुख खान का एक लुक वायरल हो रहा है. इस तस्वीर को एक रेडिट यूजर ने पोस्ट किया है. जिसमें शाहरुख की झलक दिखाई दे रही हैं. तस्वीर में शाहरुख सफेद शर्ट, काले चश्मे और ग्रे सॉल्ट-एंड-पेपर वालों में नजर आ रहे हैं. इस लुक के वायरल होते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया है.

रेडिट यूजर का दावा है कि ये तस्वीर शाहरुख के किंग लुक की है. फोटो में लाइट्स और कैमरा दिखाई दे रहे है, जिससे अंदाजा लग रहा है कि ये तस्वीर शूटिंग की है. इस लुक को देखने के बाद फैंस किंग फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

किंग में ये सितारे आएंगे नजर

बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' साल 2026 में रिलीज हो सकती है. फिल्म में शाहरुख के संग उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. पहली बार बाप-बेटी की जोड़ी एक साथ दिखेगी. इसके अलावा फिल्म में अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ अरशद वारसी, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल और अभय वर्मा का नाम भी शामिल है.