Shahrukh Khan on Aryan Khan: इस वजह से कभी एक्टर नहीं बन सकते आर्यन खान, पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने किया था खुलासा

Why Aryan Khan not become Actor: बॉलीवुड में अक्सर ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि अगर कोई एक्टर हिट है तो उसके बेटे से भी एक्टिंग करियर का रुख करने की उम्मीद लोग अपने आप लगाने लगते हैं. होता भी कुछ ऐसा ही है...लेकिन बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान के बेटे ने फैंस की इन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि किंग खान के बेटे कभी भी एक्टिंग में हाथ आजमाते नजर नहीं आएंगे. इस बात का खुलासा करते हुए खुद शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने कहा था कि मेरा बेटा एक्टर नहीं बन सकता.