Shahrukh Khan के करीबी की मौत, कहा- 'तुमको न भूल पाएंगे'

नई दिल्ली: बीते महीने से ही सिनेमा जगत से ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे बॉलीवुड सितारों के साथ उनके फैंस भी सदमे में हैं. अप्रैल के अंत में जहां दो दिग्गज अभिनेतों ने दुनिया को अलविदा कहा तो वहीं अब शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के एक करीबी की मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया है. शाहरुख खान के करीबी दोस्त अभिजीत (Abhijeet) अब इस दुनिया में नहीं रहे. यह जानकारी खुद शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर दी है.

SRK की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment) के बहुत अहम सदस्य और शाहरुख के करीबी दोस्त अभिजीत का निधन हो गया है. अभिजीत के निधन से शाहरुख को बड़ा झटका लगा है. उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शाहरुख खान ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है.

We all started the journey of making films with Dreamz Unlimited. Abhijeet was my most resilient & solid ally. V did some good, some wrong but always believed v will sail through because strong team members like him were there to look after the rest of us. Will miss u my friend. https://t.co/ZpXMr1NWlz

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 15, 2020