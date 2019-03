एक कहानी का अंत, दूसरी की शुरुआत है : शाहरुख खान

नई दिल्ली : दुबई पर्यटन के प्रचार अभियान के समाप्त होने पर सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि जब एक कहानी समाप्त होती है, तब दूसरी कहानी की शुरुआत होती है. 53 वर्षीय सुपरस्टार वीडियो की एक श्रंखला में दिखाई दिए थे, जो कि दुबई पर्यटन के बीमाईगेस्ट प्रचार अभियान का एक हिस्सा थी.

शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी क्लिप साझा की, जिसमें उन्होंने दुबई में छिपे तीन सिक्कों को ढूंढने के अपने सफर को दर्शाया है.

Video : दुबई में मनाएं समर वेकेशन, शाहरुख खान दे रहे अपना मेहमान बनने का न्योता

The end of one story is the beginning of another. Who did I invite to go on the next adventure in my #Dubai ? Watch my whole adventure now at https://t.co/nBpJTAVmit #BeMyGuest @visitdubai pic.twitter.com/hzdk7BHcXD

उन्होंने वीडियो को शीर्षक दिया कि एक कहानी की समाप्ति दूसरी की शुरुआत है. मुझे मेरे दुबई में अगले रोमांचक सफर पर जाने के लिए किसने आमंत्रित किया? देखिए अब पूरी श्रंखला. बी माई गेस्ट. दुबई आएं.

Three coins, one old box and tons of clues to solve. Wonder what my next challenge will be? @visitdubai

Catch the action and find out more on https://t.co/nBpJTAVmit #BeMyGuest pic.twitter.com/Rs8FmQIMKO

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 18, 2019