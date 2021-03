Vimal Ad में अब Shahrukh Khan भी आएंगे नजर, ट्रोलर्स ने जमकर बनाए मीम्स

नई दिल्ली: विमल की बात हो और अजय देवगन (Ajay Devgn) का नाम ना लिया जाए ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन अब अजय के साथ आपको शाहरुख खान (Shahrukh Khan) का भी नाम लेना होगा क्योंकि अब इसी विमल के एड में अब बॉलीवुड के किंग खान का नाम भी जुड़ गया है.

मीम्स की बौछार

कई लोगों को अजय के साथ शाहरुख का विमल एड में स्क्रीन स्पेस शेयर करना बिल्कुल नहीं भाया और फिर शुरू हुई मीम्स की बौछार

After doing Vimal ad ,

Srk outside his house on every birthday : pic.twitter.com/3syyisN44e — M A S A L U (@YourMasalu) March 20, 2021

Now this will be the scenario of SRKians outside mannat on SRKs birthday pic.twitter.com/KwYdOfKWnk — (@istormbreaker__) March 20, 2021

After may 5 to 6 disaster #ShahRukhKhan give big blockbuster film #vimal add with help of #ajaydevgn pic.twitter.com/6HWaW7pf0E — Mahakal (@devgn_mass) March 20, 2021

After srk join vimal club

Le all adians to srkians now#vimal pic.twitter.com/cbmWGtMka4 — Samir Sonawane (@samir_sonawane) March 20, 2021

After Ajay Devgan and Srk

Now AmitabhBacchan is in next

Vimal add#Vimal pic.twitter.com/cPpCAUFF7y — Snehu (@FearlessSnehu) March 20, 2021

Vimal Team Annouced Next Ad Also With SRK.... #Vimal Meanwhile : Srkain... pic.twitter.com/ohnEFjnlJG — բαɾժҽҽղ sɾk αตαղ (@FardeenSrk12) March 20, 2021

