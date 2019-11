एसिड अटैक पीड़िता की शादी पर शाहरुख खान ने की मदद, दरियादिली के कायल हुए फैंस

नई दिल्ली: बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) रुपहले पर्दे पर ही नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी हीरोपंती वाले काम करने में पीछे नहीं रहते. वह अपने सामाजिक जीवन के साथ साथ अपनी दरियादिली के लिए भी पहचाने जाते हैं. एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है कि लोग शाहरुख खान के कायल हो गए हैं.

शाहरुख खान मीर फांउडेशन के जरिए हमेशा ही एसिड अटैक सरवाइवर्स की मदद के लिए आगे आते हैं. ऐसे में उन्होंने अब एक एसिड अटैक सरवाइवर की शादी में ममद करके एक मिसाल पेश की है. शाहरुख की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. देखिए यह तस्वीरें...

Congratulations and my love to Anupama as she starts on this new journey of life. May it be filled with love light and laughter. U r the man Jagdeep...and may u both have double the reasons to be happy with this union. https://t.co/hANJGRLD8P

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 20, 2019