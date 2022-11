सोचा था पठान देखूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो गई...फैंस की मासूमियत पर Shahrukh Khan का मजेदार जवाब

Shahrukh Khan Reply on Fans Comment: यूं तो शाहरुख खान का स्टारडम कम होता ही नहीं लेकिन ये साल थोड़ा खास है क्योंकि कई सालों के बाद किंग खान फिर से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं. अगर साल के पहले महीने में ही उनकी बिग बॉट मूवी पठान रिलीज होने जा रही है जिसे लेकर फैंस तो एक्साइटेड है हीं शाहरुख भी काफी उत्साहित हैं. उनके जन्मदिन पर इसका टीजर भी शेयर कर दिया गया है जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी शाहरुख फैंस से लगातार जुड़े हैं. हाल ही में उन्होंने फैंस से सोशल मीडिया पर ही बाते कीं और उनके सवालों के जवाब भी दिए.

पठान के टीजर पर फैंस के कमेंट

पठान का टीजर रिलीज होने के बाद शाहरुख खान ने फैंस से कनेक्ट किया और उनके कई रिप्लाई पर जवाब भी दिया. ऐसे में उनका एक फैन ऐसा भी रहा जो पठान को लेकर अपने दिल के जज्बात बयां कर गया और उनकी ये मासूमियत देखकर शाहरुख भी खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने भी इस कमेंट पर मजेदार रिप्लाई कर हर किसी का दिल जीत लिया. दरअसल, शाहरुख के फैंस ने लिखा था कि वो गर्लफ्रेंड के साथ इस फिल्म को देखना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही उसकी शादी किसी और से हो गई. इस पर बॉलीवुड के बादशाह ने क्या रिप्लाई किया आप खुद ही देख लीजिए.

So sorry man. But akele mein bhi film acchi hi lagegi…don’t worry. https://t.co/jKAtCcQi5m

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 5, 2022