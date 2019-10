अचानक टॉप ट्रेंड में आया शाहरुख खान की 'जीरो' का ट्रेलर, यह है वजह...

नई दिल्ली: बॉलीवुड के किंग खान के नाम से मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बीते साल रिलीज हुई फिल्म जीरो का ट्रेलर (#ZeroTrailer) आज बार-बार देखा जा रहा है. बॉक्स ऑफिस पर सुपरफ्लॉप हुई इस फिल्म का आज सोशल मीडिया पर चमकर चर्चा हो रहा है. लेकिन इसके ट्रेंड में आने की वजह भी काफी दिलचस्प है.

इस ट्रेलर के एक बार फिर से वायरल होने और इसके ट्रेंड में आने की वजह ऐसी है जिसे जानकर आप भी हैरत में आ जाएंगे. यह ट्रेलर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के एक ट्वीट के बाद से ट्रेंड में आया. इस ट्वीट में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपने 39 मिलियन फॉलोअर्स होने पर फैंस का शुक्रिया जाहिर किया है. देखिए यह ट्वीट...

Keep the love flowing. Keep the positivity multiplying. Keep yourself Happy...always. Everything is as beautiful as you want to see it. Love you all... pic.twitter.com/dhyGWKBDsl

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 14, 2019