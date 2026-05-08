Advertisement
trendingNow13209434
Hindi NewsबॉलीवुडWaka Waka के बाद Shakira का नया धमाका, FIFA World Cup 2026 में गूंजेगा Dai Dai, इंटरनेट पर कर रहा ट्रेंड

Waka Waka के बाद Shakira का नया धमाका, FIFA World Cup 2026 में गूंजेगा Dai Dai, इंटरनेट पर कर रहा ट्रेंड

Shakira New Song For FIFA 2026: ‘वक्का वक्का’ सिंगर शकीरा ने हाल ही में अपने नए गाने का टीजर रिलीज किया है. ये गाना फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियली एंथम है, जिसकी वीडियो में वो कई दूसरे कलाकारों के साथ गजब के मूव्स करती हुई नजर आ रही हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 08, 2026, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Waka Waka के बाद Shakira का नया धमाका, FIFA World Cup 2026 में गूंजेगा Dai Dai, इंटरनेट पर कर रहा ट्रेंड

‘वक्का वक्का’ के बाद सिंगर शकीरा की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैदान में फिर से वापसी फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है. शकीरा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर 2026 टूर्नामेंट के ऑफिशियल एंथम ‘दाई दाई’ का टीजर रिलीज कर दिया है. 14 मई को फीफा वर्ल्ड कप में गूंजने वाले इस गाने में बर्ना बॉय भी नजर आएंगे, जो कि नाइजीरियाई अफ्रोबीट्स के मशहूर कलाकार हैं. बर्ना बॉय अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के कई वर्ल्ड कप में अपना साउंड दे चुके हैं. 

1 मिनट का टीजर रिलीज
शकीरा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर इस गाने का 1 मिनट का टीजर रिलीज किया, जिसमें वो कई डांसर के साथ कमाल के मूव्स करती हुई दिखाई दे रही हैं. गाने का टीजर शेयर करते हुए शकीरा ने लिखा कैप्शन में लिखा, 'माराकाना स्टेडियम से, पेश है ‘दाई दाई’ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना.’

शकीरा ने दिखाए गजब के मूव्स
सॉन्ग ‘दाई दाई’ के छोटे से टीजर वीडियो में, शकीरा माराकाना स्टेडियम में डांसर्स के साथ नाचती हुई दिख रही हैं. इस गाने की लिरिक्स को वो इंग्लिश में गाते हुए कहती हैं कि ‘यहां इस जगह पर, तुम ही हो… जिस चीज ने तुम्हें एक बार तोड़ दिया था, उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया.’ इस गाने के बोल के साथ एक मेल सिंगर की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो बर्ना बॉय की हो सकती है. वहीं शकीरा ने अपने इस पोस्ट में बताया कि ये पूरा गाना 14 मई को रिलीज किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

कब होगा फीफा वर्ल्ड कप?
FIFA 2026 के टूर्नामेंट 11 जून को शुरू हो जाएंगे, जिसमें मैक्सिको सिटी के एजटेका स्टेडियम में मैक्सिको का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा. इसका फाइनल 19 जुलाई को ईस्ट रदरपोर्ट, न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होना अभी तक तय किया गया है. ये न्यूयॉर्क सिटी के बाहरी इलाके में मौजूद है.

फीफा वर्ल्ड कप के एंथम को अपनी आवाज देने शकीरा के लिए कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले वो 'वाका वाका दिस टाइम फॉर अफ्रीका' गा चुकी हैं. ये गाना साउथ अफ्रीका में हुए 2010 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

ShakiraFIFA World Cup 2026 Anthem

Trending news

242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट
ahmedabad plane crash
242 लोगों की मौत का खुलेगा राज! जल्द आ सकती है अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट
कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, फिर प्यार के आगे हार गईं सामाजिक बंदिशें!
jailer
कैदी पर आया महिला जेलर का दिल, फिर प्यार के आगे हार गईं सामाजिक बंदिशें!
अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के डाटा पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से PAK में मातम
West Bengal Election 2026
अपने घर में 'आटा' नहीं, भारत के डाटा पर ज्ञान! बंगाल में BJP की जीत से PAK में मातम
‘युद्ध नशेड़ियों विरुद्ध’ अभियान का असर, कपूरथला में ड्रग्स माफिया पर कसा शिकंजा
Punjab
‘युद्ध नशेड़ियों विरुद्ध’ अभियान का असर, कपूरथला में ड्रग्स माफिया पर कसा शिकंजा
ब्रह्मोस के बाद 'TARA' का जलवा: DRDO की ग्लाइड किट ने भरी उड़ान, IAF को मिली नई ताकत
DRDO
ब्रह्मोस के बाद 'TARA' का जलवा: DRDO की ग्लाइड किट ने भरी उड़ान, IAF को मिली नई ताकत
NDA से बाहर हो सकती है AIADMK, तमिलनाडु में BJP को बड़ा झटका
Tamil Nadu
NDA से बाहर हो सकती है AIADMK, तमिलनाडु में BJP को बड़ा झटका
केरल कांग्रेस ने कहा-आलाकमान तय करे CM का नाम, थरूर ने खरगे से मिलकर चौंकाया
kerala election 2026
केरल कांग्रेस ने कहा-आलाकमान तय करे CM का नाम, थरूर ने खरगे से मिलकर चौंकाया
चेतना को रोका न जा सका..सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ से पहले PM मोदी ने दिया मैसेज
PM Modi
चेतना को रोका न जा सका..सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ से पहले PM मोदी ने दिया मैसेज
ममता की सरकार जाते ही क्यों चर्चा में आ गई लाल ईंटों वाली वो इमारत?
kolkata
ममता की सरकार जाते ही क्यों चर्चा में आ गई लाल ईंटों वाली वो इमारत?
BJP लीडर खुशबू सुंदर ने थलापति विजय को बताया CM! सपोर्ट कर बोलीं- ‘लोगों ने चुना...’
thalapathy vijay
BJP लीडर खुशबू सुंदर ने थलापति विजय को बताया CM! सपोर्ट कर बोलीं- ‘लोगों ने चुना...’