Waka Waka के बाद Shakira का नया धमाका, FIFA World Cup 2026 में गूंजेगा Dai Dai, इंटरनेट पर कर रहा ट्रेंड

Shakira New Song For FIFA 2026: ‘वक्का वक्का’ सिंगर शकीरा ने हाल ही में अपने नए गाने का टीजर रिलीज किया है. ये गाना फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियली एंथम है, जिसकी वीडियो में वो कई दूसरे कलाकारों के साथ गजब के मूव्स करती हुई नजर आ रही हैं.
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‘वक्का वक्का’ के बाद सिंगर शकीरा की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैदान में फिर से वापसी फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है. शकीरा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर 2026 टूर्नामेंट के ऑफिशियल एंथम ‘दाई दाई’ का टीजर रिलीज कर दिया है. 14 मई को फीफा वर्ल्ड कप में गूंजने वाले इस गाने में बर्ना बॉय भी नजर आएंगे, जो कि नाइजीरियाई अफ्रोबीट्स के मशहूर कलाकार हैं. बर्ना बॉय अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के कई वर्ल्ड कप में अपना साउंड दे चुके हैं.
1 मिनट का टीजर रिलीज
शकीरा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर इस गाने का 1 मिनट का टीजर रिलीज किया, जिसमें वो कई डांसर के साथ कमाल के मूव्स करती हुई दिखाई दे रही हैं. गाने का टीजर शेयर करते हुए शकीरा ने लिखा कैप्शन में लिखा, 'माराकाना स्टेडियम से, पेश है ‘दाई दाई’ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना.’
शकीरा ने दिखाए गजब के मूव्स
सॉन्ग ‘दाई दाई’ के छोटे से टीजर वीडियो में, शकीरा माराकाना स्टेडियम में डांसर्स के साथ नाचती हुई दिख रही हैं. इस गाने की लिरिक्स को वो इंग्लिश में गाते हुए कहती हैं कि ‘यहां इस जगह पर, तुम ही हो… जिस चीज ने तुम्हें एक बार तोड़ दिया था, उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया.’ इस गाने के बोल के साथ एक मेल सिंगर की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो बर्ना बॉय की हो सकती है. वहीं शकीरा ने अपने इस पोस्ट में बताया कि ये पूरा गाना 14 मई को रिलीज किया जाएगा.
कब होगा फीफा वर्ल्ड कप?
FIFA 2026 के टूर्नामेंट 11 जून को शुरू हो जाएंगे, जिसमें मैक्सिको सिटी के एजटेका स्टेडियम में मैक्सिको का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा. इसका फाइनल 19 जुलाई को ईस्ट रदरपोर्ट, न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होना अभी तक तय किया गया है. ये न्यूयॉर्क सिटी के बाहरी इलाके में मौजूद है.
फीफा वर्ल्ड कप के एंथम को अपनी आवाज देने शकीरा के लिए कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले वो 'वाका वाका दिस टाइम फॉर अफ्रीका' गा चुकी हैं. ये गाना साउथ अफ्रीका में हुए 2010 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम था.
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