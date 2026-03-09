ग्लोबल स्टार शकीरा का भारत में सबसे बड़ा टूर, आसमान छू रहे टिकटों के प्राइज, क्या दिलजीत दोसांझ देंगे साथ?

Global स्टार शकीरा अपने इंडिया टूर को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. खबरों की मानें तो अप्रैल में शकीरा के साथ स्टेज पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ भी शेयर कर सकते हैं.
Shakira India Tour: शकीरा के गानों की धुन पर तो आप खूब थिरके होंगे. लेकिन, अब यही शकीरा भारत आ रही हैं और फैंस के पास मौका उनके लाइव शो को अटेंड करना का है. खास बात है कि शकीरा के साथ इस शो को स्टेज पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ भी ज्वॉइन कर सकते हैं. ये शो अगले महीने मुंबई और दिल्ली में होगा.
मुंबई-दिल्ली में शकीरा के शोज
रिपोर्ट्स की मानें तो ग्लोबल पॉप स्टार शकीरा का ये इंडिया टूर मुंबई और दिल्ली में 10 और 15 अप्रैल को होगा. दरअसल, फैंस ने वीकेंड पर एक ऐप पर नया शो लिस्टेड देखा. कॉन्सर्ट की टिकटों की सेल अभी शुरू नहीं हुई है. ये दूसरे शो के टिकट कब बुकिंग के लिए ओपन होंगे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है.
क्या शकीरा के साथ नजर आएंगे दिलजीत?
कई खबरें तो ऐसी हैं कि शो में दिलजीत दोसांझ शकीरा के साथ स्पेशल अपीयरेंस में आ सकते हैं. लेकिन, इस तरह के किसी भी कोलेबोरेशन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पर इतना जरूर है कि दो सितारों के एक साथ स्टेज शेयर करने की खबरों ने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ा दिया है.
इतने महंगे बिक रहे टिकट
खास बात है कि दिल्ली और मुंबई में शकीरा के शो के टिकट 1 मार्च को लाइव हो गए थे. कॉन्सर्ट टिकट की कीमत जनरल एडमिशन के लिए 6,000 से लेकर प्रीमियम लाउंज के लिए 32,000 हजार रुपये तक है. दूसरे ऑप्शन के लिए प्लैटिनम लाउंज के लिए 24,500 और वीआईपी सेक्शन के लिए कीमत 14.500 शामिल हैं. जिसके लिए एक्स्ट्रा फीस देना होगा.कहा जा रहा है कि शकीरा के इन शोज का मकसद बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यूएन के जीरो हंगल गोल को सपोर्ट करना है. शकीरा 10 और 11 अप्रैल को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में और 15 अप्रैल को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म करेंगी.
