Advertisement
trendingNow13135057
Hindi Newsबॉलीवुडग्लोबल स्टार शकीरा का भारत में सबसे बड़ा टूर, आसमान छू रहे टिकटों के प्राइज, क्या दिलजीत दोसांझ देंगे साथ?

ग्लोबल स्टार शकीरा का भारत में सबसे बड़ा टूर, आसमान छू रहे टिकटों के प्राइज, क्या दिलजीत दोसांझ देंगे साथ?

Global स्टार शकीरा अपने इंडिया टूर को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. खबरों की मानें तो अप्रैल में शकीरा के साथ स्टेज पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ भी शेयर कर सकते हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 09, 2026, 06:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शकीरा और दिलजीत दोसांझ
शकीरा और दिलजीत दोसांझ

Shakira India Tour: शकीरा के गानों की धुन पर तो आप खूब थिरके होंगे. लेकिन, अब यही शकीरा भारत आ रही हैं और फैंस के पास मौका उनके लाइव शो को अटेंड करना का है. खास बात है कि शकीरा के साथ इस शो को स्टेज पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ भी ज्वॉइन कर सकते हैं. ये शो अगले महीने मुंबई और दिल्ली में होगा.

मुंबई-दिल्ली में शकीरा के शोज

रिपोर्ट्स की मानें तो ग्लोबल पॉप स्टार शकीरा का ये इंडिया टूर मुंबई और दिल्ली में 10 और 15 अप्रैल को होगा. दरअसल, फैंस ने वीकेंड पर एक ऐप पर नया शो लिस्टेड देखा.  कॉन्सर्ट की टिकटों की सेल अभी शुरू नहीं हुई है. ये दूसरे शो के टिकट कब बुकिंग के लिए ओपन होंगे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

क्या शकीरा के साथ नजर आएंगे दिलजीत?

कई खबरें तो ऐसी हैं कि शो में दिलजीत दोसांझ शकीरा के साथ स्पेशल अपीयरेंस में आ सकते हैं. लेकिन, इस तरह के किसी भी कोलेबोरेशन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पर इतना जरूर है कि दो सितारों के एक साथ स्टेज शेयर करने की खबरों ने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ा दिया है.

'कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे...'आखिरकार काम आया अमिताभ बच्चन का ये 'टोटका', भारत के टी-20 वर्ल्ड कप जीतने पर बोले एक्टर

 

इतने महंगे बिक रहे टिकट

खास बात है कि दिल्ली और मुंबई में शकीरा के शो के टिकट 1 मार्च को लाइव हो गए थे. कॉन्सर्ट टिकट की कीमत जनरल एडमिशन के लिए 6,000 से लेकर प्रीमियम लाउंज के लिए 32,000 हजार रुपये तक है. दूसरे ऑप्शन के लिए प्लैटिनम लाउंज के लिए 24,500 और वीआईपी सेक्शन के लिए कीमत 14.500 शामिल हैं. जिसके लिए एक्स्ट्रा फीस देना होगा.कहा जा रहा है कि शकीरा के इन शोज का मकसद बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यूएन के जीरो हंगल गोल को सपोर्ट करना है. शकीरा 10 और 11 अप्रैल को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में और 15 अप्रैल को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म करेंगी. 

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

ShakiraDiljit Dosanjh

Trending news

'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज