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Hindi NewsबॉलीवुडFIFA World Cup 2026 में फिर गूंजेगी शकीरा की आवाज, क्या ‘Dai Dai’ तोड़ पाएगा ‘Waka Waka’ का 16 साल पुराना रिकॉर्ड?

FIFA World Cup 2026 में फिर गूंजेगी शकीरा की आवाज, क्या ‘Dai Dai’ तोड़ पाएगा ‘Waka Waka’ का 16 साल पुराना रिकॉर्ड?

FIFA World Cup 2026: शकिरा एक बार फिर ‘फीफा वर्ल्ड कप 2026’ को लेकर सुर्खियों में हैं. उनका नया गाना ‘डाई डाई’ बर्ना बॉय के साथ मिलकर बनाया गया है, जिसे इस साल का ‘फीफा वर्ल्ड कप’ एंथम माना जा रहा है, जिसके टीजर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 16 साल पुराने गाने ‘वाका वाका’ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 09, 2026, 06:26 AM IST
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Shakira New FIFA World Cup Song
Shakira New FIFA World Cup Song

Shakira New FIFA World Cup Song: 49 साल की कोलंबियन सिंगर शकिरा एक बार फिर ‘फीफा वर्ल्ड कप 2026’ में अपने नए गाने को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. इस बार उनका नया गाना ‘डाई डाई’ (Dai Dai) खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे उन्होंने बर्ना बॉय के साथ मिलकर बनाया है. जैसे ही मराकाना स्टेडियम से इसका टीजर रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन तेजी से आने लगे. लोग इस गाने को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि ये ‘फीफा वर्ल्ड कप 2026’ का ऑफिशियल एंथम हो सकता है. 

साल 2010 में आया ‘वाका वाका’ (Waka Waka) सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में छा जाने वाला सुपरहिट एंथम बन गया था. इस गाने ने फुटबॉल, डांस और जोश को शानदार तरीके से एक साथ जोड़ दिया था. बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसकी धुन पर झूमता नजर आता था. स्टेडियम से लेकर स्कूल फंक्शन और पार्टियों तक हर जगह यही गाना सुनाई देता था. यूट्यूब और मोबाइल रिंगटोन के दौर में भी इसने कई रिकॉर्ड बनाए थे. इसी गाने के बाद शकीरा को ‘वर्ल्ड कप क्वीन’ कहा जाने लगा था. आज भी लोग इस गाने को बड़े उत्साह के साथ सुनते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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डिजिटल दौर में छा सकता है ‘डाई डाई’

‘डाई डाई’ की सबसे बड़ी ताकत इसकी सही टाइमिंग को माना जा रहा है. ये गाना ऐसे समय में आ रहा है, जहां सोशल मीडिया, रील्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म किसी भी ट्रैक को कुछ ही दिनों में वायरल बना देते हैं. गाने को खास तौर पर स्टेडियम के माहौल, भीड़ के शोर और फुटबॉल फैंस की एनर्जी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसके बोल बेहद आसान और जोश से भरपूर हैं, जिन्हें लोग जल्दी याद कर सकते हैं. यही वजह है कि कई लोग इसे नए दौर का वर्ल्ड कप एंथम मान रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी इसका टीजर तेजी से चर्चा में बना हुआ है.

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बर्ना बॉय के साथ बना ग्लोबल म्यूजिक फ्यूजन

इस गाने में बर्ना बॉय की मौजूदगी इसे और भी खास बना देती है. अफ्रीकी म्यूजिक और इंटरनेशनल साउंड का शानदार मेल इसमें देखने को मिलता है. आजकल युवाओं के बीच अफ्रोबीट्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि ये गाना सिर्फ पॉप या लैटिन म्यूजिक तक सीमित नहीं लगता. इसमें एक अलग ग्लोबल फील महसूस होती है, जो सुनने वालों को तुरंत कनेक्ट करती है. 2026 फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट के लिए ये फ्यूजन बिल्कुल फिट बैठता है. यही वजह है कि लोग इस गाने को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं

‘वाका वाका’ का रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान नहीं माना जा रहा. इस गाने को करीब 16 साल का लंबा समय मिला है और आज भी लोग इसे बड़े प्यार से याद करते हैं. कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि पुरानी यादों और इमोशन्स से जुड़ा हिस्सा बन चुका है. वहीं, ‘डाई डाई’ अभी नया है और उसे अपनी अलग पहचान बनानी है. हालांकि, इस गाने के पास सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बड़ी ताकत है. अगर लोगों को इसकी धुन पसंद आ गई और ये तेजी से वायरल हुआ, तो आने वाले समय में ये भी बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है.

फैंस की राय बंटी हुई

इस गाने को लेकर फैंस की अलग-अलग राय सामने आ रही है. कुछ लोगों का कहना है कि ‘वाका वाका’ (Waka Waka) जैसा जादू फिर से बनाना आसान नहीं है. वहीं कई लोग इसे नई पीढ़ी का नया वर्ल्ड कप एंथम बता रहे हैं. खासकर युवाओं के बीच इसका टीजर तेजी से पसंद किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी गाने को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही है. टीजर रिलीज होते ही इसे लाखों व्यूज और ढेर सारे कमेंट्स मिले हैं. अब लोग इसके पूरे गाने का इंतजार कर रहे हैं. गाना रिकॉर्ड बनाए या नहीं, लेकिन इसने रिलीज से पहले ही माहौल बना दिया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2026 वर्ल्ड कप पर टिकी दुनिया की नजर

2026 का फीफा वर्ल्ड कप अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जा रहा है, जिसमें 48 टीमें खेलती नजर आएंगी. अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको इसकी मेजबानी करेंगे. ऐसे में म्यूजिक और पॉप कल्चर को भी बड़ा मंच मिलने वाला है. शकिरा का नया गाना ‘डाई डाई’ सिर्फ मैचों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ओपनिंग सेरेमनी और फैन जोन में भी सुनाई देगा. इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है. फिलहाल अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ‘डाई डाई’, ‘वाका वाका’ जैसा रिकॉर्ड बना पाएगा या इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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