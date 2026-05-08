Advertisement
trendingNow13208887
Hindi Newsबॉलीवुडजिंदा हूं! अपनी मौत की खबर सुन गुस्से से लाल हुए शक्ति कपूर, वीडियो शेयर कर बोले- ‘लूंगा लीगल एक्शन’

जिंदा हूं! अपनी मौत की खबर सुन गुस्से से लाल हुए शक्ति कपूर, वीडियो शेयर कर बोले- ‘लूंगा लीगल एक्शन’

Shakti Kapoor Fake Death News : बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शक्ति कपूर एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों का शिकार बन गए हैं. हाल ही में इंटरनेट पर उनके निधन की झूठी खबर तेजी से वायरल हो गई, जिसने उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 08, 2026, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिंदा हूं! अपनी मौत की खबर सुन गुस्से से लाल हुए शक्ति कपूर, वीडियो शेयर कर बोले- ‘लूंगा लीगल एक्शन’

हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार शक्ति कपूर अपने खतरनाक खलनायक रूप के साथ-साथ शानदार कॉमेडी कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं. एक्टर सालों से अपनी फिल्मों में हास्य किरदारों से लोगों के दिलों पर राज करते हुए आ रहे हैं. लेकिन हाल ही में उनको लेकर एक अफवाह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, जिससे उनके लाखों चाहने वाले और करीबी हैरान रह गए. दरअसल, वायरल खबरों में दावा किया जा रहा था कि एक्टर का निधन हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई. लेकिन कुछ ही समय बाद शक्ति कपूर ने सामने आकर इन खबरों को पूरी तरह फर्जी बताया और अफवाह पर नाराजगी जताते हुए लीगल एक्शन लेने की धमकी दी. 

शक्ति कपूर ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपने हेल्दी और फिट होने की जानकारी दी और फैंस को इस तरह की खबरों पर ध्यान न देने की सलाह दी. वहीं इस वीडियो में उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो इसे इग्नोर नहीं करेंगे और मामला कोर्ट तक लेकर जाएंगे. 

डेथ की न्यूज पूरी तरह निकली झूठी
इस वीडियो में शक्ति कपूर काफी गुस्से में नजर आए. उन्होंने कहा, ‘हेलो एवरीवन, मेरे निधन की खबर पूरी तरह से फेक है. मैं हेल्दी हूं, हैप्पी हूं. प्लीज आप सभी इस तरह की अफवाहों को इग्नोर करें. मैं इसकी शिकायत करने वाला हूं. ये बिल्कुल भी सही नहीं है.’ उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि ऐसी खबरों और अफवाहों से परिवार को बहुत तकलीफ पहुंचती है. उन्होंने ऐसी खबरों को बिना सोचे-समझे शेयर न करने की सलाह भी दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

साइबर पुलिस में करेंगे शिकायत 
एक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ वह लीगल एक्शन लेंगे. शक्ति कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स से अपील की कि बिना फैक्ट्स के किसी भी खबर को शेयर न करें. ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी की मौत की झूठी खबर इंटरनेट पर वायरल हुई हो. हाल में कई बॉलीवुड और टीवी सितारे इस तरह की अफवाहों का शिकार हो चुके हैं. 

100 से ज्यादा फिल्मों में किया काम
शक्ति कपूर हिंदी सिनेमा के एक पॉपुलर और अनुभवी कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने अपने लंबे करियर में लगभग 100 से ज्यादा यादगार फिल्मों में काम किया है और अपनी कॉमिक टाइमिंग और खलनायक भूमिकाओं के लिए खास पहचान बनाई है. ऐसे में उनकी मौत की झूठी खबर ने उनके फैंस को गहरा झटका दिया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Shakti Kapoor Shraddha Kapoor

Trending news

मकसद धार्मिक तो नहीं हो सकता? एक घर से मिले 5000 धारदार हथियार, 24 घंटे की रेड
nanded police
मकसद धार्मिक तो नहीं हो सकता? एक घर से मिले 5000 धारदार हथियार, 24 घंटे की रेड
PAK के रडार स्टेशन पर गिरती भारतीय मिसाइल... ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई तस्वीर
Operation Sindoor Anniversary
PAK के रडार स्टेशन पर गिरती भारतीय मिसाइल... ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई तस्वीर
जब राफेल आसमान में गरज रहा था, भारतीय सेना का एक और 'ऑपरेशन' चल रहा था
Operation Sindoor Anniversary
जब राफेल आसमान में गरज रहा था, भारतीय सेना का एक और 'ऑपरेशन' चल रहा था
सुवेंदु के PA का मर्डर करने के लिए बुलाए गए थे प्रोफेशनल किलर, SIT जांच में खुलासा
suvendu adhikari
सुवेंदु के PA का मर्डर करने के लिए बुलाए गए थे प्रोफेशनल किलर, SIT जांच में खुलासा
टीवीके की फाइट, बाप-बेटे में झगड़ा, MGR का खौफ; तमिलनाडु ने सबको किया कंफ्यूज
Tamil Nadu Election 2026
टीवीके की फाइट, बाप-बेटे में झगड़ा, MGR का खौफ; तमिलनाडु ने सबको किया कंफ्यूज
जिसे देखकर चौंधिया जाती हैं आंखें, आखिर वो कोहिनूर हीरा बना कैसे था? पता चल गया राज
Kohinoor
जिसे देखकर चौंधिया जाती हैं आंखें, आखिर वो कोहिनूर हीरा बना कैसे था? पता चल गया राज
BJP के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब रिलीज होगी The Bengal files
Vivek Agnihotri
BJP के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब रिलीज होगी The Bengal files
LIVE: ममता बनर्जी अब 'पूर्व सीएम', शपथ से 24 घंटे पहले शाह बंगाल में, आज शाम बड़ी बैठक
Assembly Election 2026
LIVE: ममता बनर्जी अब 'पूर्व सीएम', शपथ से 24 घंटे पहले शाह बंगाल में, आज शाम बड़ी बैठक
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
West Bengal Election 2026
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
Tamil Nadu News In Hindi
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल