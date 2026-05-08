जिंदा हूं! अपनी मौत की खबर सुन गुस्से से लाल हुए शक्ति कपूर, वीडियो शेयर कर बोले- ‘लूंगा लीगल एक्शन’

Shakti Kapoor Fake Death News : बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शक्ति कपूर एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों का शिकार बन गए हैं. हाल ही में इंटरनेट पर उनके निधन की झूठी खबर तेजी से वायरल हो गई, जिसने उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया.
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हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार शक्ति कपूर अपने खतरनाक खलनायक रूप के साथ-साथ शानदार कॉमेडी कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं. एक्टर सालों से अपनी फिल्मों में हास्य किरदारों से लोगों के दिलों पर राज करते हुए आ रहे हैं. लेकिन हाल ही में उनको लेकर एक अफवाह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, जिससे उनके लाखों चाहने वाले और करीबी हैरान रह गए. दरअसल, वायरल खबरों में दावा किया जा रहा था कि एक्टर का निधन हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई. लेकिन कुछ ही समय बाद शक्ति कपूर ने सामने आकर इन खबरों को पूरी तरह फर्जी बताया और अफवाह पर नाराजगी जताते हुए लीगल एक्शन लेने की धमकी दी.
शक्ति कपूर ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपने हेल्दी और फिट होने की जानकारी दी और फैंस को इस तरह की खबरों पर ध्यान न देने की सलाह दी. वहीं इस वीडियो में उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो इसे इग्नोर नहीं करेंगे और मामला कोर्ट तक लेकर जाएंगे.
डेथ की न्यूज पूरी तरह निकली झूठी
इस वीडियो में शक्ति कपूर काफी गुस्से में नजर आए. उन्होंने कहा, ‘हेलो एवरीवन, मेरे निधन की खबर पूरी तरह से फेक है. मैं हेल्दी हूं, हैप्पी हूं. प्लीज आप सभी इस तरह की अफवाहों को इग्नोर करें. मैं इसकी शिकायत करने वाला हूं. ये बिल्कुल भी सही नहीं है.’ उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि ऐसी खबरों और अफवाहों से परिवार को बहुत तकलीफ पहुंचती है. उन्होंने ऐसी खबरों को बिना सोचे-समझे शेयर न करने की सलाह भी दी.
साइबर पुलिस में करेंगे शिकायत
एक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ वह लीगल एक्शन लेंगे. शक्ति कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स से अपील की कि बिना फैक्ट्स के किसी भी खबर को शेयर न करें. ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी की मौत की झूठी खबर इंटरनेट पर वायरल हुई हो. हाल में कई बॉलीवुड और टीवी सितारे इस तरह की अफवाहों का शिकार हो चुके हैं.
100 से ज्यादा फिल्मों में किया काम
शक्ति कपूर हिंदी सिनेमा के एक पॉपुलर और अनुभवी कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने अपने लंबे करियर में लगभग 100 से ज्यादा यादगार फिल्मों में काम किया है और अपनी कॉमिक टाइमिंग और खलनायक भूमिकाओं के लिए खास पहचान बनाई है. ऐसे में उनकी मौत की झूठी खबर ने उनके फैंस को गहरा झटका दिया था.
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