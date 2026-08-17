'जन गण मन' को हटाकर 'वंदे मातरम' को बनाए राष्ट्रगान... मुकेश खन्ना ने क्यों कहा ऐसा?

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और 'शक्तिमान' के नाम से घर-घर मशहूर मुकेश खन्ना ने अब एक नई बहस छेड़ दी है. दरअसल, एक्टर ने 'जन गण मन' की जगह 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान बनाए जाने की मांग की है. हाल ही में मुकेश खन्ना ने न्यू एजेंसी IANS से बातचीत के दौरान दावा किया कि जन गण मन महारानी एलिजाबेथ की तारीफ में लिखा गया था.
साथ ही उन्होंने बताया कि वह लगभग तीन साल पहले भी यह बात कह चुके हैं कि 'वंदे मातरम' को देश का राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, ‘जन गण मन’ भारत का राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे ब्रिटिश शासक के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है.
एक्टर ने आगे कहा, ''वंदे मातरम' भारत से जुड़ा हुआ गीत है और इसे देश का राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए. मुकेश खन्ना ने आगे कहा, 'मैंने तीन साल पहले कहा था कि 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गान बनाया जाना चाहिए. 'जन गण मन' हमारे देश का राष्ट्रीय गान नहीं है. यह क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि है. रवींद्रनाथ टैगोर ने उनकी प्रशंसा में एक गीत लिखा था और हमने उसे स्वीकार कर लिया.'
एक्टर ने आगे 'जन गण मन' में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों का जिक्र भी किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें यह अपना नहीं लगता. इसके उलट उन्होंने 'वंदे मातरम' को देश की भावना से जुड़ा हुआ बताया. मुकेश खन्ना ने कहा, ''जन गण मन' के शब्दों में आने वाले 'भाग्यविधाता', 'पंजाब' और 'सिंध' जैसे शब्द, यह अपना नहीं लगता. 'वंदे मातरम' अपना है. महान गायिका लता मंगेशकर ने इसे बेहद खूबसूरती से गाया था और मैं खुद भी इस गीत को लेकर काफी समय से काम कर रहा हूं.'
एक्टर ने आगे बताया, 'इस सिलसिले में मेरी कल्याणजी-आनंदजी से भी मुलाकात हुई थी. मैंने 'वंदे मातरम' का करीब सात मिनट का एक गाना रिकॉर्ड किया है और मेरी इच्छा है कि यह रिकॉर्डिंग आइकॉनिक बने.'
मुकेश खन्ना कहते हैं, 'मैं चाहता हूं कि 'जन गण मन' को जल्द से जल्द हटाकर 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए.' प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है. स्कूलों और विभिन्न कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' को प्रमुखता दी जा रही है. सबसे पहले, पूरा 'वंदे मातरम' गाया जाना चाहिए क्योंकि गीत के कुछ हिस्से पहले हटा दिए गए थे. 'वंदे मातरम' को दोबारा प्रमुखता मिलते देखकर मैं बेहद खुश हूं.''
बता दें कि इससे पहले मुकेश खन्ना कमीडियन समय रैना को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवादों में आए थे. समय रैना ने अपने शो 'स्टिल अलाइव' में मुकेश खन्ना के मशहूर 90 के दशक के किरदार शक्तिमान को लेकर टिप्पणी की थी. इसके बाद मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समय रैना के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने समय रैना को लेकर तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें 'कुत्ते की दुम' तक कह दिया था.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)