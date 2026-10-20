फिल्मी परिवार से होने के बाद भी शम्मी कपूर को करना पड़ा था संघर्ष, जानें कैसे बने थे रिबेल स्टार?

शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था. उनका असली नाम शमशेर राज कपूर था. वह मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे और राज कपूर तथा शशि कपूर के भाई थे. उनके परिवार का फिल्मों और थिएटर से गहरा रिश्ता था. शम्मी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1948 में पिता की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर्स में काम शुरू किया. यहां उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया. शुरुआत में उन्हें 50 रुपए महीने मिलते थे और 1952 में थिएटर छोड़ते समय उनका वेतन 300 रुपए हो चुका था.

थिएटर में काम करने के बाद शम्मी कपूर ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा. साल 1953 में आई फिल्म 'जीवन ज्योति' से उन्होंने बतौर हीरो अपना फिल्मी सफर शुरू किया. इसके बाद 'रेल का डिब्बा', 'लैला मजनू', 'ठोकर' और 'शमा परवाना' जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें वह पहचान नहीं मिली, जिसकी उन्हें उम्मीद थी. शुरुआती दौर में उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाईं. ऐसे में उनके लिए अपनी अलग पहचान बनाना बड़ी चुनौती थी.