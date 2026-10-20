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फिल्मी परिवार से होने के बाद भी शम्मी कपूर को करना पड़ा था संघर्ष, जानें कैसे बने थे रिबेल स्टार?

बॉलीवुड दिग्गज एक्टर शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर को हुआ था. शम्मी कपूर का असली नाम शमशेर राज कपूर था. फिल्मी फैमिली से आने के बाद भी उन्हें करियर की शुरुआत में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था.

Written ByIANS
Published: Oct 20, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 08:17 PM IST
फिल्मी परिवार से होने के बाद भी शम्मी कपूर को करना पड़ा था संघर्ष, जानें कैसे बने थे रिबेल स्टार?

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IANS

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