‘भीड़ कहां है...’ जब राजेश खन्ना के स्टारडम से हिल गया था बॉलीवुड, तब शम्मी कपूर ने कहा था कुछ ऐसा

Shammi Kapoor On Rajesh Khanna: हाल ही में एक बातचीत के दौरान एक्टर आशीष विद्यार्थी ने हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर से जुड़ा एक किस्सा साझा किया. आशीष ने बताया कि जब वे सिद्धार्थ कन्नन से बात कर रहे थे, तो उन्हें याद आया कि शम्मी जी से मुलाकात के दौरान उन्होंने एक बहुत गहरी सीख दी थी. उन्होंने बताया कि ये बात सालों से उनके दिमाग में घूमती रही और उन्हें याद दिलाती रही कि शोहरत और भीड़ हमेशा किसी के पास नहीं रहती.

आशीष ने बताया कि वे शारजाह में टीवी शो 'दास्तान' की शूटिंग कर रहे थे. उसी दौरान शम्मी कपूर एक निर्माता के साथ फिल्म 'चट्टान' की शूटिंग के लिए आए हुए थे. शूटिंग के बीच अचानक एक दिन शम्मी जी ने उन्हें बुलाकर समझाया कि फिल्मी दुनिया में लोग आपकी सफलता पर खुश होते हैं, लेकिन समय बदलते ही वही लोग आपको सवालों में घेर लेते हैं और आपकी चकाचौंध पर ताने कसते हैं. शम्मी जी ने आशीष से कहा था, 'बेटा, ये इंडस्ट्री तुम्हारा बुलबुला फोड़ देती है'.

राजेश खन्ना के स्टारडम ने कर दिया था खत्म

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा, 'जब मेरी स्टारडम कम होने लगी तो लोग मुझे कहते थे- शम्मी जी, अब तो भीड़ दिखाई नहीं देती. तब मैंने जवाब दिया था- बेटा, अब भीड़ आशिर्वाद के बाहर है'. ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा ने राजेश खन्ना को नए सुपरस्टार के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था और ‘आशिर्वाद’ उन्हीं के बंगले का नाम था, जिसके बाहर करोड़ों की सख्या में फैंस की भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़ी रहती थी. अपनी बातों में शम्मी कपूर ने ये साफ कर दिया था कि अब उनका स्टारडम ढलने लगा.

67 की उम्र, 2 ब्रेन सर्जरी, सिर पर गहरी चोट… फिर भी बाइक चलाकर पहुंचे कैलाश, सद्गुरु का कारनामा सुन उड़े आर. माधवन के होश

आशीष विद्यार्थी ने किया खुलासा

साथ ही उन्होंने इशारों-इशारों में ये साफ कर दिया था कि कामयाबी का रुख समय के साथ बदल चुका है. आशीष विद्यार्थी ने बताया कि शम्मी जी की बातें उनके दिल को छू गईं. शम्मी कपूर का कहना था कि लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहते. जो भीड़ कल आपके नाम के नारे लगा रही थी, वही भीड़ अगले दिन किसी और सितारे की दीवानी बन जाती है. इसलिए सफलता का आनंद लेना जरूरी है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि ये हमेशा साथ नहीं रहने वाली.

शम्मी कपूर की शानदार फिल्में

बता दें, शम्मी कपूर अपने जमाने के बड़े सुपरस्टार थे. 60 के दशक में उनकी फिल्मों ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था. उनका अलग अंदाज, डांस स्टाइल और बेफिक्र कैरेक्टर उन्हें बाकी हीरोज से अलग बनाता था. 'प्रोफेसर' (1962), 'कश्मीर की कली' (1964), 'तीसरी मंज़िल' (1966), 'ब्रहमचारी' (1968) और 'एन इवनिंग इन पेरिस' (1967) जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का ‘रेबल स्टार’ बना दिया था. 70 के दशक में राजेश खन्ना और फिर अमिताभ बच्चन के आने के बाद शम्मी कपूर ने धीरे-धीरे लीड रोल्स से दूरी बना ली.

2011 में मिला था पद्म भूषण

हालांकि, वे अपने किरदारों और अंदाज की वजह से आज भी याद किए जाते हैं. 2011 में उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. उसी साल अगस्त में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें और सीख आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. उनको आखिर बार उनके पोते रणबीर सिंह की फिल्म 'रॉकस्टार' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने उस्ताद जमील खान की भूमिका निभाई थी. आज भी लोग उनको खूब याद करते हैं.