Advertisement
trendingNow12997766
Hindi Newsबॉलीवुड

‘लव इन वियतनाम’ ने पार की सीमाएं, अब कोरिया के सिनेमाघरों में दिखेगी ये इंडियन लव स्टोरी!

Love In Vietnam: भारतीय फिल्मों का क्रेज विदेशों में भी बढ़ता जा रहा है. विदेशों में लोग भारतीय फिल्मों के शौकीन तो हैं ही, अब इसे पूरा करने के लिए 'लव इन वियतनाम' कोरिया में रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म पहले ही भारत में रिलीज हो चुकी है और इसने दर्शकों के बीच अच्छी छाप छोड़ी थी. 

 

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 11, 2025, 03:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘लव इन वियतनाम’ ने पार की सीमाएं, अब कोरिया के सिनेमाघरों में दिखेगी ये इंडियन लव स्टोरी!

शांतनु-अवनीत की 'लव इन वियतनाम के अब कोरिया की बड़ी कंपनी ने इसके अधिकार खरीद लिए हैं, जिससे फिल्म 3 दिसंबर से वहां सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी. फिल्म के निर्माताओं ने सोमवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि फिल्म अब कोरिया में प्रदर्शन करेगी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा, फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ फिर से इतिहास रचने जा रही है. इस फिल्म को अब कोरिया की बड़ी कंपनी ने खरीद लिया है और यह 3 दिसंबर से कोरिया में रिलीज होगी. फिल्म का लेखन राहत शाह काजमी और कृतिका रामपाल ने किया है.’

 

फिल्म 'लव इन वियतनाम' 
भारतीय-वियतनामी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'लव इन वियतनाम' का निर्देशन राहत शाह काजमी ने किया है और इसे जी स्टूडियो ने प्रस्तुत किया है. फिल्म की कहानी तुर्किए के बेस्टसेलर उपन्यास 'मैडोना इन ए फर कोट' पर आधारित है. फिल्म में अभिनेता शांतनु महेश्वरी, अवनीत कौर और खा नगन मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा, फिल्म में फरीदा जलाल, राज बब्बर और गुलशन ग्रोवर जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखे. 
'लव इन वियतनाम' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने के साथ-साथ मोहब्बत की तलाश की कहानी भी है, जिसमें प्यार के साथ-साथ बिछड़ना और यादों की गहराई भी है. भारत में तो इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया था. अब देखना होगा कि फिल्म कोरिया में दर्शकों के बीच कैसा प्रदर्शन करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

शांतनु का करियर
फिल्म में अभिनेता शांतनु और अभिनेत्री अवनीत ने अच्छा अभिनय किया है. शांतनु ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो 'दिल दोस्ती डांस' से की थी. इस शो से उन्होंने शेखावत के किरदार से प्रसिद्धि हासिल की थी. इसके बाद वे कई रियलिटी शो में नजर आ चुके हैं. वहीं, अवनीत ने डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स से करियर शुरू किया था. उन्होंने टीवी सीरियल में बाल कलाकार के रूप में करियर स्थापित किया.

 

 

--आईएएनएस

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

ShantanuAvneet Kaur

Trending news

भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी