साल की शुरुआत मेरे लिए...सारा ने सैफ अली खान पर हमले को लेकर भावुक खुलासा किया; शर्मिला टैगोर ने दी सीख

Trending Photos
फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे सितारों की लाइफ में भी रिश्ते, भावनाएं, डर और मुश्किलें होती हैं. ऐसे ही कुछ भावुक पल एक्ट्रेस सारा अली खान और उनकी दादी, दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, ने साझा किए. शर्मिला और सारा, सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में एक साथ नजर आईं.
पॉडकास्ट में सोहा ने अपनी मां और भतीजी से एक बेहद निजी सवाल पूछा कि उन्होंने एक-दूसरे से क्या सीखा है. इस सवाल के जवाब में शर्मिला ने कहा, "सारा बहुत मिलनसार है, लेकिन वह एक सीमित स्तर पर ही घुलती-मिलती है. उनके अंदर काफी समझदारी है."
सारा-शर्मिला टैगोर हुईं इमोशनल
शर्मिला ने सारा के सेंस ऑफ ह्यूमर और इंस्टाग्राम कैप्शन की प्रतिभा की भी तारीफ की. वहीं, सारा ने इस पर हंसते हुए जवाब दिया, ''मेरे इंस्टाग्राम कैप्शन में राइम वाले छोटे-छोटे कविता जैसे जुमले होते हैं, जिन्हें बड़ी अंबा (शर्मिला) 'लिमरिक्स' कहती हैं." इस पर शर्मिला ने कहा, ''सारा इन लिमरिक्स में बेहद अच्छी है और यह उनका अलग टैलेंट है.''
ये भी पढ़ें: 6 एपिसोड वाली वो क्राइम थ्रिलर...जिसमें 7 मर्डर में उलझी है एक गांव की कहानी, 2024 की सबसे खतरनाक वेब सीरीज
बातचीत में आगे सारा अली खान अपने पिता सैफ अली खान पर इस साल जनवरी में हुए हमले को लेकर भी खुलकर बात करती है. सारा ने कहा, ''साल की शुरुआत मेरे लिए बेहद मुश्किल रही. उस समय पूरा परिवार एक साथ मजबूती से खड़ा रहा. मैंने बड़ी अंबा शर्मिला टैगोर से सीखा कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, इंसान को अपनी गरिमा और सम्मान बनाए रखना चाहिए.''
साल की शुरुआत में सैफ पर हुआ हमला
गौरतलब है कि जनवरी में मुंबई स्थित घर में लूट की कोशिश के दौरान चोर ने सैफ अली खान पर चाकू से कई वार किए थे. इस हमले में सैफ को पीठ और हाथ में गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी. इस घटना ने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया.
ये भी पढ़ें: 2 घंटा 23 मिनट की वो डरावनी फिल्म...कहानी देख थर-थर कांप उठेगी रूह, आज भी देखकर निकल जाती है चीख; OTT पर आते ही बनी नंबर 1
सारा ने बताया, "मैंने अपनी दादी को उस मुश्किल समय में खुद को संभालते हुए देखा. बिना घबराए, बिना टूटे, उन्होंने हालात का सामना बेहद शालीनता से किया. यह मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी."
सारा की तारीफ करते हुए शर्मिला टैगोर ने कहा, ''मैंने सारा को फिल्म सेट पर काम करते हुए देखा है और वहां उनका व्यवहार बहुत प्रोफेशनल होता है. एक फिल्मी परिवार से आने के बावजूद सारा का अनुशासन और विनम्रता देख मुझे बेहद खुशी होती है.''
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.