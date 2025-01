शत्रुघ्न सिन्हा ने की अपील, कहा- ' बंद करें ब्लेम गेम', शेयर की सैफ-करीना की फोटो

Saif Ali Khan Attack: दिग्गज अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किए जाने की घटना की निंदा की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारे करीबी, प्यारे और चहेते सैफ अली खान पर हमला बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. भगवान का शुक्र है कि वे ठीक हो रहे हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे अपील करते हुए कहा कि एक विनम्र अपील है कि कृपया 'बंद करें ब्लेम गेम' बंद करें, पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है. हम निश्चित रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की चिंता और उपचारात्मक उपायों के लिए उनकी सराहना करते हैं. मामले को और जटिल न बनाएं. मामला जल्द ही सुलझ जाएगा, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है.

Very sad & unfortunate the tragic attack on our near, dear & loved #SaifAliKhan which injured him severely. Thank God he is healing well to recovery. Profound regards to my all time favorite 'show man' filmmaker #RajKapoor's granddaughter #KareenaKapoorKhan & the family. One… pic.twitter.com/R16hEDrXQT

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 19, 2025