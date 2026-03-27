'मिया बीवी राजी तो...'सोनाक्षी-जहीर की इंटरफेथ शादी पर शत्रुघ्न सिन्हा का जवाब, बोले- बच्चे जवान हैं और एडल्ट भी

Sonakshi Sinha और जहीर इकबाल की शादी धर्म की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है. दोनों की शादी को इस साल जून में 2 साल हो जाएंगे. ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी को लेकर ऐसा बयान दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है.
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Shatrughan Sinha on Sonakshi Muslim Wedding: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को इस साल 24 जून को दो साल हो जाएंगे. इन दोनों की शादी जिस वक्त हुई थी उस वक्त ऐसी खबरें आई थीं कि इस वेडिंग को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा खुश नहीं थे. हालांकि, परिवार वालों ने और खुद शत्रुघ्न ने इस सवाल पर कई बार सफाई दी. लेकिन,ये सवाल लोगों के जहन में बार-बार आता रहा. वहीं, हाल ही में दिए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी की इंटरफेथ वेडिंग को लेकर एक बार फिर से चुप्पी तोड़ी.
वो मेड फॉर ईच अदर...
शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की शादी मुस्लिम जहीर इकबाल से करने पर इसलिए भी लोगों को खटकी क्योंकि एक्टर के घर का नाम 'रामायण' और दोनों बेटों का नाम लव-कुश है. ऐसे में इन सभी सवालों का जवाब देते हुए वेटरन एक्टर ने इन सभी चीजों को दरकिनार किया और परिवार की खुशी पर ज्यादा जोर दिया. एक्टर ने कहा- 'बिल्कुल ठीक ठाक है. हम बहुत खुश हैं. सोनाक्षी की जो शादी हुई है..वो मेड फॉर ईच अदर लगते हैं दोनों.'
मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी..
शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात पर भी जोर दिया कि सोनाक्षी और जहीर दोनों एडल्ट हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं. एक्टर ने कहा- 'बच्चे जवान हैं और एडल्ट भी. वो खुश हैं...तो मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. हमें उनका साथ देना चाहिए. पूरे दिल से चट्टान की तरह उनके साथ हूं.'
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2024 में बिना धर्म बदले की शादी
सोनाक्षी और जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के घर में शादी स्पेशल एक्ट के तहत की थी. जिसमें दो अलग धर्म के लोगों को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती. ये शादी सोनाक्षी के मुंबई वाले घर में हुई थी. लिहाजा, इसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार और फिल्म इंडस्ट्री से चुनिंदा लोग ही शामिल हुए थे. इसके बाद इन दोनों ने बॉलीवुड के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा था. वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिस्टम में नजर आने वाली हैं. इसके अलावा 'दहाड़ 2' भी चर्चाओं में है.
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