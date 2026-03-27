Advertisement
trendingNow13155881
Hindi Newsबॉलीवुडमिया बीवी राजी तो...सोनाक्षी-जहीर की इंटरफेथ शादी पर शत्रुघ्न सिन्हा का जवाब, बोले- बच्चे जवान हैं और एडल्ट भी

'मिया बीवी राजी तो...'सोनाक्षी-जहीर की इंटरफेथ शादी पर शत्रुघ्न सिन्हा का जवाब, बोले- बच्चे जवान हैं और एडल्ट भी

Sonakshi Sinha और जहीर इकबाल की शादी धर्म की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है. दोनों की शादी को इस साल जून में 2 साल हो जाएंगे. ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी को लेकर ऐसा बयान दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शत्रुघ्नन सिन्हा,पूनम, जहीर और सोनाक्षी
शत्रुघ्नन सिन्हा,पूनम, जहीर और सोनाक्षी

Shatrughan Sinha on Sonakshi Muslim Wedding: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को इस साल 24 जून को दो साल हो जाएंगे. इन दोनों की शादी जिस वक्त हुई थी उस वक्त ऐसी खबरें आई थीं कि इस वेडिंग को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा खुश नहीं थे. हालांकि, परिवार वालों ने और खुद शत्रुघ्न ने इस सवाल पर कई बार सफाई दी. लेकिन,ये सवाल लोगों के जहन में बार-बार आता रहा. वहीं, हाल ही में दिए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी की इंटरफेथ वेडिंग को लेकर एक बार फिर से चुप्पी तोड़ी.  

वो मेड फॉर ईच अदर...

शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की शादी मुस्लिम जहीर इकबाल से करने पर इसलिए भी लोगों को खटकी क्योंकि एक्टर के घर का नाम 'रामायण' और दोनों बेटों का नाम लव-कुश है. ऐसे में इन सभी सवालों का जवाब देते हुए वेटरन एक्टर ने इन सभी चीजों को दरकिनार किया और परिवार की खुशी पर ज्यादा जोर दिया. एक्टर ने कहा- 'बिल्कुल ठीक ठाक है. हम बहुत खुश हैं. सोनाक्षी की जो शादी हुई है..वो मेड फॉर ईच अदर लगते हैं दोनों.' 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी..

शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात पर भी जोर दिया कि सोनाक्षी और जहीर दोनों एडल्ट हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं. एक्टर ने कहा- 'बच्चे जवान हैं और एडल्ट भी. वो खुश हैं...तो मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. हमें उनका साथ देना चाहिए. पूरे दिल से चट्टान की तरह उनके साथ हूं.'

'धुरंधर 2' देखने के लिए छुपते छुपाते थिएटर पहुंचीं यामी गौतम, ऑडियंस देख बहन को चुप रहने का किया इशारा, Inside Video  

2024 में बिना धर्म बदले की शादी
सोनाक्षी और जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा के घर में शादी स्पेशल एक्ट के तहत की थी. जिसमें दो अलग धर्म के लोगों को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती. ये शादी सोनाक्षी के मुंबई वाले घर में हुई थी. लिहाजा, इसमें दोनों परिवार के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार और फिल्म इंडस्ट्री से चुनिंदा लोग ही शामिल हुए थे. इसके बाद इन दोनों ने बॉलीवुड के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा था. वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिस्टम में नजर आने वाली हैं. इसके अलावा 'दहाड़ 2' भी चर्चाओं में है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

shatrughan sinhaSonakshi Sinha

Trending news

न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Press Briefing
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Narendra Modi News LIVE: PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल
PM Modi
Narendra Modi News LIVE: PM मोदी थोड़ी देर में करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, चुनावी राज्यों के CM नहीं होंगे शामिल
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
sonia gandhi
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
Jammu Kashmir
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
Jammu and Kashmir
खामेनेई के पोस्टर लिए MLA's का विधानसभा में प्रोटेस्ट, पहले धक्का-मुक्की फिर बवाल
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
Elbridge Colby
US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
Petrol Diesel News
जेब से दे रहे हो क्या... पेट्रोल पर शुल्क घटा तो PM की तारीफ सुन भड़क गई कांग्रेस
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना