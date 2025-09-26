Advertisement
Dev Anand की बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुए Shatrughan Sinha, बोले- ‘मुझे सही दिशा…

बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद की आज यानी 26 सितंबर को 102 बर्थ एनीवर्सरी है. हिंदी फिल्म सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों को देने के साथ-साथ उन्होंने कई लोगों का मार्गदर्शन कर सही रास्ते पर चलने में मदद भी की थी, जिसमें से एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा भी है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:37 PM IST
हिंदी फिल्म सिनेमा देवानंद की फिल्मों के बिना अधूरा है, उन्होंने इस इंडस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाने में मदद की है. देवानंद ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 100 से ज्यादा भी की हैं जिसमें उन्होंने एक्टर, डायरेक्टर और राइटर के तौर पर काम किया है. देवानंद ना सिर्फ एक कमाल के एक्टर थे बल्कि उन्होंने कई नए एक्टर्स के लिए इस इंडस्ट्री में रास्ते आसान भी किए थे.

 

देवानंद की आज इस 102 वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गजों ने उन्हें याद किया है, जिसमें जैकी श्रॉफ और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल है. वहीं इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पुराने पलों को याद करते हुए देवानंद की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए  शत्रुघ्न सिन्हा काफी भावुक हो गए थे.

शत्रुघ्न सिन्हा ने इन फोटोज में साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म गैम्बलर का एक पोस्टर भी शेयर किया है. वहीं कई तस्वीरों में गाइड एक्टर देव आनंद की उन फोटो को अपलोड किया है, जिसमें वो फोटोग्राफर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. शत्रुघ्न सिन्हा ने फोटो को अपलोड करते हुए लिखा, ‘‘सबसे स्टाइलिश और सबसे यंग, फिल्ममेकर देवानंद साहब को कुछ प्यार और स्नेह से भरी वीडियो के साथ उनके जन्मदिन पर याद कर रहा हूं. ज्ञान के सागर रहे ज्ञान के सागर रहे देवानंद ने हमेशा उस समय और भविष्य में होने वाले बदलाव को लेकर हमेशा बात की, जो काफी प्रेरणादायक थीं. देव साहब! मैं आपके स्नेह, गाइडेंस, साहस और मुझे सही दिशा दिखाने और हमेशा सपोर्ट करने के लिए आपका आभारी रहूंगा. लॉन्ग लिव देव साहब!’’

Dev Anand birth anniversaryshatrughan sinha

