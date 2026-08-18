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‘बेटी को ट्रोल करने के लिए दिए जा रहे पैसे’, शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा दावा, राजनीति में कदम रख सकती हैं सोनाक्षी

Sonakshi Sinha Supports Sonakshi Sinha: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा कई बार सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात रखती और टिप्पणी करती हुई नजर आती हैं. वहीं बीते दिनों उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को सामने से समर्थन दिया था, लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट पर वो लगातार चुप्पी बनाई रहीं, जिसको लेकर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया. वहीं अब बेटी के सपोर्ट में पिता शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में उतार आए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 18, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:18 PM IST
‘बेटी को ट्रोल करने के लिए दिए जा रहे पैसे’, शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा दावा, राजनीति में कदम रख सकती हैं सोनाक्षी

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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