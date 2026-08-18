‘बेटी को ट्रोल करने के लिए दिए जा रहे पैसे’, शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा दावा, राजनीति में कदम रख सकती हैं सोनाक्षी

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा कई बार सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रख चुकी हैं. जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान भी वो अपने विचारों और सवालों को लेकर चर्चा में रही थीं. इसके अलावा, उन्होंने सोशल वर्कर सोनम वांगचुक का समर्थन भी किया था, जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में आई थीं. हालांकि, झारखंड में हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान उनकी तरफ से कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आने पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं. इसी बीच उनके पिता और एक्टर-राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी का सपोर्ट करते हुए उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात भी की है.
हाल ही में एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा से सोनाक्षी की सामाजिक मुद्दों पर एक्टिवनेस और उनकी चुप्पी को लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि सोनाक्षी ने कुछ दिन पहले झारखंड के बच्चों के लिए काफी मजबूत समर्थन दिखाया था. यानी शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक, ऐसा नहीं है कि उनकी बेटी सामाजिक मुद्दों से पूरी तरह दूर रहती हैं.
शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बातचीत के दौरान कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी तरफ से जिन मुद्दों को जरूरी समझती हैं, उन पर अपनी बात रखने की कोशिश करती हैं. सोनाक्षी के बेबाक अंदाज को देखते हुए शत्रुघ्न सिन्हा से ये भी पूछा गया कि क्या उनकी बेटी भविष्य में राजनीति में कदम रख सकती हैं?. इस सवाल पर उन्होंने कोई पक्का जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा, 'मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले मैं भी यही सवाल पूछता था.' इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी की जमकर तारीफ की.
शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सोनाक्षी एक बेहद सक्षम पिता की बेहद सक्षम बेटी हैं. उनके इस बयान से साफ है कि वो बेटी की काबिलियत पर पूरा भरोसा रखते हैं, लेकिन फिलहाल सोनाक्षी के राजनीति में आने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. सोनाक्षी सिन्हा को सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. इस बारे में बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्रोलर्स पर तीखा निशाना साधा.
शत्रुघ्न ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को निशाना बनाने वाले कई लोगों को इसके लिए पैसे दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि सोनाक्षी के खिलाफ ट्रोलिंग करवाने का आरोप लगाया. शत्रुघ्न के मुताबिक, ऐसे हमले होना आम बात नहीं हैं और कई बार ट्रोल करने वाले खुद नहीं जानते कि वो किस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि सोनाक्षी इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने देतीं. उनके मुताबिक, सोनाक्षी का कहना है कि वो ऐसी चीजों को देखती तक नहीं, क्योंकि जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत कुछ है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो, सोनाक्षी सिन्हा को हाल ही में ओटीटी पर आई कानूनी ड्रामा सीरीज 'सिस्टम' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने वकील का किरदार निभाया था. फिलहाल उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कोई बड़ी ऑफिशियल अनाउसंमेंट सामने नहीं आई है. वहीं, राजनीति में उनकी एंट्री को लेकर भी अभी सिर्फ अटकलें ही हैं. शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से इतना जरूर साफ है कि उन्हें अपनी बेटी की समझ और काबिलियत पर पूरा भरोसा है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में सोनाक्षी सामाजिक मुद्दों पर इसी तरह अपनी आवाज उठाती हैं या फिर कभी एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने का फैसला करती हैं.