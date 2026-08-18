‘बेटी को ट्रोल करने के लिए दिए जा रहे पैसे’, शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा दावा, राजनीति में कदम रख सकती हैं सोनाक्षी

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा कई बार सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रख चुकी हैं. जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान भी वो अपने विचारों और सवालों को लेकर चर्चा में रही थीं. इसके अलावा, उन्होंने सोशल वर्कर सोनम वांगचुक का समर्थन भी किया था, जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में आई थीं. हालांकि, झारखंड में हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान उनकी तरफ से कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आने पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं. इसी बीच उनके पिता और एक्टर-राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी का सपोर्ट करते हुए उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात भी की है.