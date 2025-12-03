Advertisement
जब कटे-फटे चेहरे से परेशान शत्रुघ्न सिन्‍हा करवाने वाले थे प्‍लास्‍ट‍िक सर्जरी, देव आनंद ने ऐसे की मदद

शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी फिल्मों में अपनी गजब की एक्टिंग और बुलंद आवाज के लिए जाने जाती हैं. क्या आप जानते हैं करियर की शुरुआत में चेहरे की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा को रिजेक्शन झेलना पड़ा था. 

Dec 03, 2025
बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा अपनी दमदार एक्टिंग और बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं. शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी फिल्मों में अपनी गजब की डायलॉग डिलिवरी के लिए मशहूर हैं. बॉलीवुड के अलावा वह भोजपुरी और बंगाली सिनेमा में भी काम कर चुके हैं. बॉलीवुड में शत्रुघ्न सिन्हा को पहला मौका देव आनंद ने फिल्म प्रेम पुजारी में दिया था. फिल्म में एक्टर ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था. एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि करियर की शुरुआत में उन्हें अपने चेहरे की वजह से रिजेक्शन झेलने पड़े थे, वह परेशान होकर प्लास्टिक सर्जरी करवाने जा रहे थे लेकिन देव आनंद ने उन्हें रोक लिया.

चेहरे की वजह से मिला रिजेक्शन
साल 1967 में दा ट्रेन फिल्म से शत्रुघ्न ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. एक्टर ने बताया करियर की शुरुआत में उन्हें कई रिजेक्शन मिले थे, एक्टर ने बताया कि उनकी प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं बल्कि चेहरे की वजह से उन्हें रिजेक्ट किया जाता था. जिसके बाद एक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बारे में सोचा था.

देव आनंद ने सर्जरी से रोका
एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान एक्टर ने बताया कि शुरुआत में सपने बहुत कुछ थे लेकिन कटी-फटी शक्ल लेकर एक्टर बनूंगा, लोग कहते थे कि इस कटी-फटी शक्ल का कुछ करो, मैं डॉक्टर के पास चला भी गया था और डॉक्टर से बात कर ली थी कि इसे प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करो... इसका इलाज करो. डॉक्टर ने इलाज करने के लिए बोल भी दिया था. मैं जब देव साहब के पास गया. वो मुझे बहुत मानते थे, उन्होंने बोला ऐसा कभी मत करना.

देव आनंद ने कहा यही तुम्हारा सिग्नेर स्टाइल है
देव आनंद ने शत्रुघ्न सिन्हा से बोला कि तु्म्हारी जो पर्सनैलिटी है, तुम जब कामयाब हो जाओगे तो यही तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल हो जाएगा. देव आनंद ने आगे बोला कि मेरे दांतों के बीच में एक गड्ढा है और मैंने आज तक उसे फिल नहीं करवाया है, लोग आज उससे याद रखते हैं, तो जो तुमको माइनस प्वाइंट लगता है.  

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

