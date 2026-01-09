Advertisement
trendingNow13068375
Hindi Newsबॉलीवुडअपनी शादी से 2 दिन पहले रीना रॉय संग लंदन में थे शत्रुघ्न सिन्हा, मंडप पर बेहोश हो गई थीं पूनम, फिर भी चलता रहा अफेयर

अपनी शादी से 2 दिन पहले रीना रॉय संग लंदन में थे शत्रुघ्न सिन्हा, मंडप पर बेहोश हो गई थीं पूनम, फिर भी चलता रहा अफेयर

Shatrughan Sinha Reena Roy: शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के बारे में पूरी इंडस्ट्री और तमाम फैंस अच्छी तरह से जानते हैं. दोनों इंडस्ट्री के सबसे फेमस कपल में से एक थे, लेकिन शत्रुघ्न ने शादी पूनम सिन्हा से की थी और इसके बाद भी काफी समय था उनका रिश्ता रीना के साथ बरकरार रहा था. अपनी शादी से 2 दिन पहले भी वे रीना के साथ लंदन में थे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 09, 2026, 09:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपनी शादी से 2 दिन पहले रीना रॉय संग लंदन में थे शत्रुघ्न सिन्हा
अपनी शादी से 2 दिन पहले रीना रॉय संग लंदन में थे शत्रुघ्न सिन्हा

Shatrughan Sinha Reena Roy: शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम की पहली मुलाकात साल 1965 में एक ट्रेन सफर के दौरान हुई थी. पटना से बॉम्बे जा रहे इस दो दिन के सफर में शत्रुघ्न FTII में दाखिले के लिए जा रहे थे, जबकि पूनम उस समय स्कूल में पढ़ती थीं. ये मुलाकात अचानक हुई थी और यहीं से एक लव स्टोरी की शुरुआत हो गई. बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने ये माना था कि वे पहली नजर में ही पूनम की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और अपना दिल हार बैठे थे.

अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘एनीथिंग बट खामोश’ (Anything But Khamosh) में शत्रुघ्न ने लिखा है कि दोस्त उन्हें ‘cradle-snatcher’ कहकर चिढ़ाते थे. उन्हें पता था कि पूनम उम्र में उनसे काफी छोटी हैं, फिर भी उनको लेकर उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स जाग उठीं. उन्होंने ये माना कि पूनम का एक हल्का सा टच भी उन्हें रोमांस से भर देता था. ट्रेन सफर के दौरान उन्होंने पूनम की मौसी का दिल जीत लिया, जिन्होंने बाद में अपना पता भी उनको दे दिया. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

एक ट्रेन के सफर में मिले थे शत्रुघ्न और पूनम 

इस सफर के लगभग 3 साल बाद 1968 में जब पूनम ने ‘Miss Young India’ का खिताब जीता, तो शत्रुघ्न को उनकी याद सताने लगी. दिलचस्प बात ये थी कि पूनम को फिल्मों के ऑफर शत्रुघ्न सिन्हा से पहले मिलने लगे थे. हालांकि, उस वक्त दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था. 1971 में फिल्म ‘धरती की गोद में’ के दौरान उन्हें एक-दूसरे को जानने का मौका मिला और यहीं से नजदीकियां बढ़ीं. इस समय तक शत्रुघ्न का करियर भी रफ्तार पकड़ चुका था.

आमिर खान की वो 36 साल पुरानी फिल्म, जो कभी नहीं हुई रिलीज, साथ नजर आतीं रेखा-रवीना, आधी हो चुकी थी शूटिंग, लगा था अच्छा खासा पैसा

फिर रीना रॉय संग जुड़ने लगा शत्रुघ्न का नाम 

स्टार बनने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ने लगा था. उन्होंने खुद माना कि कुछ अफवाहें सच भी थीं. पूनम की मौसी को ये सब पता था. इसके बावजूद वे कुछ साल तक पूनम के साथ ही रहे, लेकिन 1973 में उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया. उनका कहना था कि पूनम उनके लिए ‘बहुत अच्छी’ थीं और उनसे बेहतर जीवन की हकदार थीं. इस दौरान पूनम ने अपना फिल्मी करियर भी छोड़ दिया. पूनम से अलग होने के बाद शत्रुघ्न का नाम रीना रॉय से जुड़ा. 

दोनों के रिश्तों को खूब होती थी चर्चा 

दोनों की जोड़ी उस दौर की सबसे फेमस और पसंद की जाने वाली जोड़ियों में से एक थी. अखबारों और मैगजीन में उनके रिश्ते की खूब चर्चा होती थी. इसी बीच पूनम भी दोबारा शत्रुघ्न की जिंदगी में लौट आईं. दोनों महिलाओं की तरफ से शादी का दबाव बढ़ने लगा. शत्रुघ्न ने खुद कहा था कि उनकी मुश्किल ये नहीं थी कि किससे शादी करें, बल्कि ये थी कि किससे न करें. मां के दखल के बाद शत्रुघ्न ने पूनम से शादी का फैसला किया और ये बात रीना को भी बता दी. 

fallback

शादी से 2 दिन पर रीना संग लंदन में थे शत्रुघ्न

हालांकि, इसके बाद भी शत्रुघ्न और रीना का रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. शादी से 2 दिन पहले वे रीना के साथ लंदन में थे और वही उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आई थीं. आखिरी वक्त तक शत्रुघ्न असमंजस में थे. उधर शादी के मंडप में पूनम टेंशन से बेहोश तक हो गई थीं. उन्हें पता था कि रीना से रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं. शादी के बाद भी कुछ समय तक शत्रुघ्न और रीना का रिश्ता चलता रहा, जिससे दोनों महिलाओं को मानसिक तकलीफ हुई.

आज भी साथ हैं शत्रुघ्न और पूनम 

रीना उम्मीद कर रही थीं कि शत्रुघ्न उन्हें अपनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आखिरकार रीना पाकिस्तान चली गईं और क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली, जो बाद में टूट गई. वहीं, शत्रुघ्न और पूनम आज भी साथ हैं और उनके तीन बच्चे हैं, लव, कुश और सोनाक्षी सिन्हा. बता दें, सोनाक्षी ने 2024 में एक्टर जहीर इकबाल से शादी की थी, जिनकों वो पिछले 7 साल से डेट कर रही थीं. दोनों की प्राइवेट शादी में परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

shatrughan sinhaReena RoyPoonam Sinha

Trending news

कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
Maharashtra news
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
somnath temple news
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
somnath temple news
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
IMD
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
Bengal Governor Death Threat
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
Sunil Tatkare
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?