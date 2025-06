कार्डियक अरेस्ट या शेफाली जरीवाला की मौत का कुछ और कारण? कुक और मेड ने क्या बताया, वॉचमैन ने बताई रात 1 बजे की पूरी घटना

Shefali Jariwala Death Reason: साल 2002 में आए सॉन्ग 'कांटा लगा' से मशहूर हुईं शेफाली जरीवाला की शुक्रवार देर रात अचानक मौत हो गई. कांटा लगा गर्ल के निधन से बॉलीवुड को गहरा सदमा लगा है. जब देर रात शेफाली जरीवाला की मौत की खबर आई, तब इसका कारण कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) बताया गया. हालांकि, अब इसमें नया मोड़ तब आ गया, जब मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम शेफाली जरीवाला के घर पहुंची. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है, जिससे मौत पर सवाल उठने लगा है और मामला कुछ संदेहास्पद लग रहा है.

शेफाली के कुक और मेड से पूछताछ

इसके साथ ही शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) के घर काम करने वाले कुक और मेड से भी पूछताछ की गई है. जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम शेफाली के घर पहुंची. टीम ने घर के अंदर जांच की. इस दौरान घर में परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिनसे पूछताछ हुई. शेफाली की मेड और कुक को रात में ही अंबोली पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई.

पोस्टमार्टम के बाद साफ होगी मौत की जवह

शुरुआती रिपोर्ट में आया है कि शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) की मौत कार्डियक अटैक के चलते हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के पीछे की वजह साफ होगी. अभी तक परिवार की तरफ से कार्डियक अटैक से ही मौत बताई गई है, लेकिन मुंबई पुलिस अपनी प्राथमिक जांच कर रही है.

वॉचमैन ने बताई रात 1 बजे की पूरी घटना

बिल्डिंग वॉचमैन शत्रुघ्न महतो के मुताबिक, उसने शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) को नहीं देखा था. उनकी कार निकली थी, तब उसने गेट खोल दिया, लेकिन शेफाली की मौत को लेकर कोई जानकारी नहीं थी. वॉचमैन ने कहा, 'मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है. मुझे रात करीब 1 बजे पता चला, जब एक आदमी ने मुझे बताया कि शेफाली जरीवाला की मौत हो गई है.'

Mumbai, Maharashtra: Building Watchman Shatrughan Mahato says, "I didn’t see Shefali ji; her car had left. I opened the gate but I don’t know anything. I’m not sure about this. I only found out around 1 AM when a man told me that Shefali had died..." pic.twitter.com/OKHFOsbkGk

— IANS (@ians_india) June 28, 2025