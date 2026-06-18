टीवी एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की पहली पुण्यतिथि पर उनके पति पराग त्यागी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इस पोस्ट में अपने दिल की गहराइयों से पत्नी को याद करते हुए कहा, 'आज हिंदू पंचांग के हिसाब से परी को अपना शरीर छोड़े एक साल हो गया है. आज से मैंने ब्रम्हा मुहूर्त में 21 दिन की नई साधना शूरू की है.' पराग ने आगे कहा 'मैंने अब तक जितनी भी साधनाएं की हैं, उनका एक ही संकल्प रहा है कि उनसे जो भी पुण्य, रोशनी या फल मिले, वो सबसे पहले परी को मिले.'