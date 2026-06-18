टीवी एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की पहली पुण्यतिथि पर उनके पति पराग त्यागी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने इस पोस्ट में अपने दिल की गहराइयों से पत्नी को याद करते हुए कहा, 'आज हिंदू पंचांग के हिसाब से परी को अपना शरीर छोड़े एक साल हो गया है. आज से मैंने ब्रम्हा मुहूर्त में 21 दिन की नई साधना शूरू की है.' पराग ने आगे कहा 'मैंने अब तक जितनी भी साधनाएं की हैं, उनका एक ही संकल्प रहा है कि उनसे जो भी पुण्य, रोशनी या फल मिले, वो सबसे पहले परी को मिले.'
पराग ने इस वीडियो को शेयर करते हुए आगे कहा, 'इस साधना का भी एक ही संकल्प है कि इसका फल मेरी पत्नी को मिले, सब सोचते हैं कि प्रेम शरीर से आता है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है और आत्मा के साथ कभी भी रिश्ता नहीं टूटता है.'
पराग ने पत्नी शेफाली को याद करते हुए कहा, 'वो आज हमारे साथ नहीं है. मैं उसको महसूस करता हूं और मुझे यकीन है कि आप सब भी उसे महसूस करते होंगे. जैसे आप पहले परी से प्यार करते थे, वैसे ही उससे प्यार करते रहें और उनके लिए प्रार्थना करते रहें.' शेफाली जरीवाला के निधन के बाद, पराग ने उन्हें कई बार याद करते हुए समाजिक काम किए और समय-समय पर सेवा और दान भी दिया.
शेफाली और पराग की लवस्टोरी टीवी की सबसे फेवरेट जोड़ी में से एक थी. दोनों की मुलाकात एक पार्टी से हुई थी, जहां उनके करीबी दोस्तों ने उन्हें आपस में मिलवाया था. इसी पार्टी से दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और आगे चलकर प्यार में बदल गई. अपनी लवस्टोरी के बारे में बात करते हुए एक पुराने इंटरव्यू में शेफाली ने बताया था कि उस पार्टी से ही उनकी जिंदगी में पराग की एंट्री हुई थी.
कुछ समय तक डेट करने के बाद साल 2014 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली. लेकिन 27 जून को शेफाली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से एक्ट्रेस की मौत हो गई, जिससे टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई.