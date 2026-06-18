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शेफाली जरीवाला की यादों में डूबे पराग त्यागी, पत्नी के लिए शुरू की 21 दिन की साधना

टीवी एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की पहली पुण्यतिथि पर पति पराग त्यागी ने एक इमोशनल वीडियो शेयर कर बताया कि शरीर से प्रेम नहीं, आत्मा से होता है और वो आज भी अपनी पत्नी को महसूस करते हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 18, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:21 PM IST
शेफाली जरीवाला की यादों में डूबे पराग त्यागी, पत्नी के लिए शुरू की 21 दिन की साधना

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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