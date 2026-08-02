'कमर का साइज बदले या जेब हो खाली...' फ्रेंडशिप डे पर शेफाली शाह ने बताई सच्चे दोस्तों की पहचान, गर्ल गैंग संग शेयर की खास तस्वीरें

Shefali Shah Heartfelt Friendship Day Tribute: 'दिल्ली क्राइम', 'जलसा' और 'थ्री ऑफ अस' जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में अपना शानदार काम देने वाली एक्ट्रेस शेफाली शाह ने फ्रेंडशिप डे पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने एक नोट शेयर कर दोस्ती की नई परिभाषा दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी 'गर्ल गैंग' के साथ हंसते-मुस्कुराते खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि सच्चे दोस्त वे हैं, जो आपको आपके हर रूप में स्वीकार करते हैं.
एक्ट्रेस शेफाली के मुताबिक, सच्ची दोस्ती वक्त, हैसियत या शारीरिक बदलावों की मोहताज नहीं होती. उन्होंने लिखा, 'चाहे आपकी कमर का साइज बदले या जेब खाली हो जाए, सच्चे दोस्तों का साथ कभी नहीं बदलता.' वे आपकी गलतियों से सीखते हैं और आपकी अजीब आदतों को भी खुशी-खुशी अपनाते हैं. उनके बीच एक 'सीक्रेट लैंग्वेज' होती है, जहां बिना बोले ही खामोशी और इशारों को समझ लिया जाता है.
शेफाली शाह ने इंस्टाग्राम पर गर्ल गैंग के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'वे हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े रहते हैं. चाहे बात आपकी कमर की हो, वॉलेट की हो या किसी और चीज की. वे अपनी गलतियों से आपको सिखाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और फिर भी हम साथ मिलकर कई अजीब-अजीब हरकतें करते हैं. वे हर बार आपका साथ देते हैं, भले ही आप उनके नाम पर झूठ बोलें. आपकी जीत और जश्न (वाइन) के लिए वे सबसे जोरदार तरीके से चीयर करते हैं.'
उन्होंने आगे लिखा, 'वे शरारतों, रोने-धोने और शोर-शराबे में आपके साथी होते हैं. वे आपको जमीन, डर और असफलता से ऊपर उठाते हैं और जब आप इज्जत खो बैठते हैं, तब भी वे आपको संभालते हैं. वे आपको हंसाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं और जिंदगी जीना सिखाते हैं. वे आपकी बातों, आपकी खामोशी और आपके इशारों को समझते हैं. (हमारी अपनी सीक्रेट भाषा.)'
आगे लिखा, 'वे हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे धरती हो, स्वर्ग हो या नर्क. यह इस बात पर निर्भर करता है कि भगवान ने हमारी कितनी शरारतें देखीं और माफ कीं. वे आपको बेइंतहा प्यार करते हैं, चाहे वे दुबई, चेंबूर, मैक्ल्सफ़ील्ड, माटुंगा, दिल्ली, लोखंडवाला या दुनिया में कहीं भी हों. बेस्ट फ्रेंड्स यही तो करते हैं और उनके होने के लिए भगवान का शुक्र है.'