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'कमर का साइज बदले या जेब हो खाली...' फ्रेंडशिप डे पर शेफाली शाह ने बताई सच्चे दोस्तों की पहचान, गर्ल गैंग संग शेयर की खास तस्वीरें

Shefali Shah Heartfelt Friendship Day Tribute: फ्रेंडशिप डे के खास मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अपनी गर्ल गैंग के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं और इसके साथ सच्ची दोस्ती का मतलब भी बताया है. गर्ल गैंग संग उनकी खूबसूरत तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 02, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:43 PM IST
'कमर का साइज बदले या जेब हो खाली...' फ्रेंडशिप डे पर शेफाली शाह ने बताई सच्चे दोस्तों की पहचान, गर्ल गैंग संग शेयर की खास तस्वीरें

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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