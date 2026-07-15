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एक-दूसरे को डेट कर रहे शहनाज गिल और राघव जुयाल? एक्ट्रेस ने सामने आकर खुद तोड़ी चुप्पी; बोलीं- ‘आप लोग प्लीज सपोर्ट करो...’

Raghav Juyal Shehnaaz Gill Dating Rumours: शहनाज गिल और राघव जुयाल के अफेयर के चर्चे इंटरनेट पर खूब वायरल हैं. हाल ही में दोनों को एक साथ देखा गया, जिसके बाद फैंस सच जानने के लिए बेताब थे. अब शहनाज ने खुद सामने आकर इस रिश्ते का पूरा सच दुनिया को बता दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 15, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:08 PM IST
एक-दूसरे को डेट कर रहे शहनाज गिल और राघव जुयाल? एक्ट्रेस ने सामने आकर खुद तोड़ी चुप्पी; बोलीं- ‘आप लोग प्लीज सपोर्ट करो...’
Image Credit: Raghav Juyal Shehnaaz Gill Dating Rumours

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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