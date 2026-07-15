/एक-दूसरे को डेट कर रहे शहनाज गिल और राघव जुयाल? एक्ट्रेस ने सामने आकर खुद तोड़ी चुप्पी; बोलीं- ‘आप लोग प्लीज सपोर्ट करो...’

इंटरनेट पर काफी समय से शहनाज गिल और राघव जुयाल के अफेयर की अफवाहें उड़ रही हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात को खुलकर नहीं माना था. हाल ही में आई फिल्म ‘किल’ के एक्टर राघव की बर्थडे पार्टी में दोनों को एक-दूसरे का हाथ थामे एंट्री करते देखा गया था. इसके बाद से उनके रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा और तेज हो गईं. कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कार में बैठने के बाद राघव, शहनाज को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं.
अब इस पूरे मामले पर खुद शहनाज गिल ने चुप्पी तोड़ते हुए राघव जुयाल के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई बताई. अपने एक हालिया इंटरव्यू के दौरान जब उनसे राघव जुयाल के साथ डेटिंग को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करने से साफ मना कर दिया. फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ की एक्ट्रेस ने बहुत ही प्यार से इस सवाल को टाल दिया. उन्होंने मीडिया से पर्सनल सवाल न पूछने की गुजारिश की और पूरा ध्यान राघव की आने वाली फिल्म पर मोड़ दिया.
शहनाज गिल ने राघव जुयाल संग अफेयर की खबरों पर जवाब देने के बजाय उनकी आने वाली नई फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ का प्रमोशन शुरू कर दिया. उन्होंने राघव की खूब तारीफ की और लोगों से उनकी फिल्म को सपोर्ट करने की अपील की. राघव को अपना बेहद खास और अच्छा दोस्त बताते हुए शहनाज ने कहा, ‘मेरे दोस्त की फिल्म आ रही है ‘भाई तेरा स्टार है’ आप प्लीज उसको सपोर्ट करो’. उन्होंने आगे कहा कि राघव उनका बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी इस फिल्म का चलना बहुत जरूरी है.
राघव जुयाल के करियर के बारे में बात करते हुए शहनाज गिल ने कहा कि उन्होंने बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है. शहनाज ने आगे बात करते हुए कहा, ‘एक हीरो के तौर पर, मेन लीड में वो पहली बार आ रहा है, इसलिए लोगों को उसे सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. वो फिल्म इंडस्ट्री का बंदा नहीं है, वो खुद बना है जो भी बना है. इसलिए प्लीज आप सब सिनेमाघरों में जाकर उसकी ये फिल्म जरूर देखो’. ये फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
आपको बता दें कि राघव जुयाल और शहनाज गिल ने सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ में एक साथ काम किया था. साल 2023 में इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान खुद सलमान खान ने दोनों के अफेयर की अफवाहों को हवा दी थी. सलमान ने तब मजाक में कहा था कि उन्होंने सेट पर दो लोगों के बीच केमिस्ट्री बनते देखी है. उन्होंने ये भी कहा था कि एक तरफ से कोशिश पूरी थी, लेकिन दूसरी तरफ से बात आगे नहीं बढ़ पाई. हालांकि, दोनों ने कभी इस रिश्ते को लेकर कोई बयान नहीं दिया.
बाद में राघव जुयाल ने खुद सामने आकर सलमान खान के इस बयान पर सफाई दी थी. उन्होंने साफ कहा था कि सलमान भाई ने सिर्फ उनके और शहनाज के बीच एक मजाक किया था. वे दोनों कोई कपल नहीं हैं. राघव ने बताया था, ‘शहनाज और मैंने सिर्फ एक फिल्म में साथ काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं. को-स्टार्स के बारे में लोगों का पूछना आम बात है, लेकिन हम डेट नहीं कर रहे हैं, मैं पूरी तरह सिंगल हूं’. बता दें, राघव जुयाल अब फिल्मों की दुनिया में अपना जबरदस्त नाम बनाने में लगे हुए हैं.