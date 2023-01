Shehnaaz Gill: पहले आखों में आखें, फिर कंधे पर रखा सिर, इस शख्स के प्यार में डूबी दिखीं शहनाज गिल; वीडियो ने मचाया तहलका

Shehnaaz Gill-Guru Randhawa New Song: पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की सिजलिंग केमेस्ट्री ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है. गुरु रंधावा (Guru Randhawa New Song) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill Movies) की हाल में एक वीडियो वायरल हो रही है. जिसमें शहनाज बड़े ही प्यार से गुरु रंधावा की बाहों में लेटी नजर आ रही हैं. शहनाज (Shehnaaz Gill New Video) और गुरु रंधावा के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर प्यार और कमेंट्स की बाढ़ ला दी है.

शहनाज गिल के वीडियो ने मचाया तहलका

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill New Song) और गुरु रंधावा (Guru Randhawa Moonrise Video) लेटेस्ट वीडियो में शीशे वाली खिड़की के पास बैठकर सनसेट के मजे ले रहे हैं. साथ ही इस वीडियो में शहनाज-गुरु रंधावा (Guru Randhawa Naya Gana) का नया गाना मूनराइज बैकग्राउंड में बज रहा है. शहनाज (Shehnaaz Gill Romantic Video) पहले गुरु का सहारा लिए बैठी नजर आती हैं, फिर वह उनकी आंखों में आखें डालती है...दोनों की इस केमेस्ट्री ने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है.

लेटेस्ट वीडियो में शहनाज (Shehnaaz Gill Photos) व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू डेनिम्स में दिखाई दे रही हैं, वहीं गुरु रंधावा (Guru Randhawa New Video) ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं. शहनाज-गुरु रंधावा की जोड़ी को इंटरनेट की दुनिया में बेहद प्यार मिल रहा है. वहीं कुछ लोग शहनाज गिल के जिंदगी में खुश रहने, काम करने और आगे बढ़ने को लेकर जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill New Movie) और गुरु रंधावा के बीच कोई रिश्ता हो या ना हो लेकिन सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं.

