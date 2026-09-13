/शहनाज गिल ने क्यों ठुकराईं हिंदी फिल्में? रोल्स को लेकर हसीना ने पहली बार किया खुलासा; बोलीं- ‘सिर्फ पैसा नहीं, आत्म-सम्मान और इज्जत भी जरूरी’

Shehnaaz Gill: फिल्ममेकर साजिद खान की फिल्म '100%' से वापसी का ऐलान 4 साल पहले हुआ था, जिसमें शहनाज गिल के साथ जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख और नोरा फतेही लीड रोल में नजर आने वाले थे. हालांकि, यह फिल्म कभी बन नहीं पाई. हाल ही में गिप्पी ग्रेवाल के साथ पंजाबी फिल्म 'सिंह वर्सेस कौर 2' में नजर आईं शहनाज गिल से जब इस फिल्म के डिब्बाबंद होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती हैं.
उनका मानना है कि जो नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ, क्योंकि कुछ चीजें न बनने में ही भलाई होती है. जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह बनकर तैयार न हो जाए, तब तक उसकी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है. अगर कल को काम नहीं हुआ, तो लोग सवाल करेंगे और वे लोगों की उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहतीं.
शहनाज गिल ने हाल ही में 'एचटी सिटी' से खुलासा किया था कि अतीत में रिश्तों के सम्मान में फ्री में काम करने की वजह से उन्हें इंडस्ट्री के अंदर से वह इज्जत नहीं मिली, जिसकी वे हकदार थीं. इस पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब आप अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, तो वह बेहद जरूरी होता है. अगर आप पैसे नहीं लेंगे, तो आपकी और आपके काम की कोई इज्जत नहीं होगी और लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे. उन्होंने बताया कि पहले कई म्यूजिक वीडियोज में उनके साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन एक वक्त के बाद आपको 'ना' कहना सीखना पड़ता है, क्योंकि यह केवल पैसों की बात नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और इज्जत की बात है.
साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'थैंक यू फॉर कमिंग' के बाद से शहनाज की कोई हिंदी फिल्म नहीं आई है. जहां एक तरफ पंजाबी सिनेमा में उन्हें बड़े और अहम किरदार मिल रहे हैं, वहीं हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाएं काफी छोटी रही हैं. क्या यही वजह है कि उन्होंने अभी तक कोई दूसरी हिंदी फिल्म साइन नहीं की है? इस पर जवाब देते हुए शहनाज ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई प्रभावकारी (इंपैक्टफुल) रोल नहीं मिला है. उन्होंने जितने भी रोल किए, वे ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं थे. इसलिए उन्होंने खुद के साथ बैठकर यह फैसला किया कि भाषा चाहे जो भी हो, वे समझदारी से और असरदार रोल का ही चुनाव करेंगी.
पंजाबी फिल्म 'सिंह वर्सेस कौर 2' में अपने को-स्टार गिप्पी ग्रेवाल के साथ काम करते हुए शहनाज को काफी कुछ सीखने को मिला, जिससे उनकी दिलचस्पी डायरेक्शन (निर्देशन) में भी बढ़ी. शहनाज ने हंसते हुए बताया कि लोगों ने उनसे कहा है कि वे एक अच्छी डायरेक्टर बन सकती हैं, लेकिन डायरेक्शन के लिए केवल लीडरशिप स्किल्स ही नहीं, बल्कि टैलेंट की भी जरूरत होती है. इसलिए जब वे 50-60 साल की हो जाएंगी, तब डायरेक्शन करने के बारे में सोचेंगी.