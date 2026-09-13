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शहनाज गिल ने क्यों ठुकराईं हिंदी फिल्में? रोल्स को लेकर हसीना ने पहली बार किया खुलासा; बोलीं- ‘सिर्फ पैसा नहीं, आत्म-सम्मान और इज्जत भी जरूरी’

Shehnaaz Gill: शहनाज गिल ने फिल्म '100%' के बंद होने, बॉलीवुड में काम के लिए फीस और इज्जत की अहमियत, हिंदी फिल्मों में रोल के चुनाव और डायरेक्शन में अपने फ्यूचर प्लान पर खुलकर बात की है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 13, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:32 AM IST
शहनाज गिल ने क्यों ठुकराईं हिंदी फिल्में? रोल्स को लेकर हसीना ने पहली बार किया खुलासा; बोलीं- ‘सिर्फ पैसा नहीं, आत्म-सम्मान और इज्जत भी जरूरी’

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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