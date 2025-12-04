'मुझे बॉलीवुड में सिर्फ प्रॉप की तरह यूज किया गया...' शहनाज गिल ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की खोली पोल पट्टी

Shehnaaz Gill ने हाल ही में बॉलीवुड को लेकर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में एक प्रॉप की तरह यूज किया जा रहा था.
Shehnaaz Gill on Bollywood Films: 'बिग बॉस सीजन 13' के बाद शहनाज गिल के करियर की रफ्तार तेजी से पकड़ी. हाल ही में उनकी एक पंजाबी फिल्म 'इक्क कुड़ी' रिलीज हुई . जिसकी कई सितारों ने जमकर तारीफ की. लेकिन, हाल ही में शहनाज ने बॉलीवुड को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सनसनी मचा दी. एक्ट्रेस ने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों में उन्हें प्रॉप जैसा ट्रीट किया जा रहा था.
एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल
Faridoon Shahryar को दिए इंटरव्यू में शहनाज गिल ने फिल्म में काम मिलने को लेकर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा- 'मुझे अच्छी कहानियां ऑफर नहीं हो रही थी. मुझे फिल्मों में एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था. मुझे एक ही तरह की कहानियां ऑफर हो रही थी उसमें कुछ भी नया और यूनीक नहीं था. तब मैं ये सोच रही थी कि खुद पर पैसा लगाना सही होगा. मुझे बीते 5 साल से पंजाबी फिल्में ऑफर हो रही थी. पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था. मैं पंजाबी इंडस्ट्री में एक अलग तरह से एंट्री लेना चाहती थी. वो भी तब जब मैं 3-4 साल बाद वापस आ रही हूं. तो मैं उस वक्त का इंतजार कर रही थी.'
भले ही मेरा 2 मिनट का रोल हो...
शहनाज ने कहा कि 'कई लोगों ने मुझे कहा कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रही हूं. लेकिन, मुझे लगा कि सीखना चाहिए जो बहुत जरूरी है. मेरे लिए स्क्रिप्ट को समझना और फिल्म करना काफी मुश्किल था. मैं बस करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाह रही थी. मैंने ऐसा महसूस किया कि लोग एन्जॉय नहीं कर रहे हैं. मैं बस ये चाहती थी कि भले ही मेरा 2 मिनट का रोल हो, लेकिन दमदार हो. पर, वो हो नहीं रहा था. तो मुझे लगा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए. आखिर क्यों बॉलीवुड के पीछे भागना. मैं कभी तो काम करूंगी लेकिन पहले मुझे खुद को साबित करना है. मैंने कई फिल्मों के ऑडीशन दिए. लेकिन, पहले मुझे खुद को साबित करना है जो काफी ज्यादा जरूरी है.' आपको बता दें, शहनाज ने सलमान खान के साथ 'किसी का भाई किसी की जान' फिल्म से डेब्यू किया था.
