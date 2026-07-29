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‘बिग बॉस‘ से मिली पहचान, फिर भी पैसे और हक के लिए लड़ रहीं शहनाज गिल; बोलीं- ‘मुफ्त काम किया, इज्जत नहीं मिली...‘

Shehnaaz Gill Big Revelation: शहनाज गिल ने ‘बिग बॉस 13‘ से घर-घर में अपनी खास जगह बनाई. शो में सबसे कम पैसे पाने वाली शहनाज आज इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं. इसके बावजूद, फिल्मों के लिए मिलने वाली फीस को लेकर उन्हें आज भी अपनी बात रखनी पड़ती है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 29, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:42 AM IST
‘बिग बॉस‘ से मिली पहचान, फिर भी पैसे और हक के लिए लड़ रहीं शहनाज गिल; बोलीं- ‘मुफ्त काम किया, इज्जत नहीं मिली...‘
Image Credit: Shehnaaz Gill Big Revelation

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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