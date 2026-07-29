‘बिग बॉस‘ से मिली पहचान, फिर भी पैसे और हक के लिए लड़ रहीं शहनाज गिल; बोलीं- ‘मुफ्त काम किया, इज्जत नहीं मिली...‘

सलमान खान के सबसे फेमस और पसंदीदा रियलिटी शो ‘बिग बॉस 13‘ से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल ने खुद एक शो में बताया था कि ‘बिग बॉस‘ के दौरान उन्हें सबसे कम यानी करीब साढ़े चार लाख रुपये हर हफ्ता मिलते थे. हालांकि, शो खत्म होने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि आज वे सबसे महंगी सेलिब्रिटीज में गिनी जाती हैं. आज वे हिंदी और पंजाबी सिनेमा दोनों जगह एक्टिव हैं. ब्रांड प्रमोशन, म्यूजिक वीडियो और फिल्मों की वजह से उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है.
सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग ने भी उनके करियर को एक नया मुकाम दिया है. शहनाज का मानना है कि काम के बदले मिलने वाला पैसा इंसान को सम्मान देता है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आज भी जब वे अपनी मेहनत के हिसाब से फीस मांगती हैं, तो कभी मिलती है और कभी नहीं. कई बार तय रकम से कम पैसे भी ऑफर होते हैं. लेकिन उनका मानना है कि हर इंसान को अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए. शहनाज का कहना है कि उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की.
उन्होंने कहा कि ये मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें काफी कुछ सहा है. शहनाज बताती हैं कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारा काम मुफ्त में किया. लेकिन बदले में उन्हें वे इज्जत नहीं मिली, जिसकी वे हकदार थीं. इसलिए अब उन्होंने तय कर लिया है कि वे बिना पैसों के काम नहीं करेंगी. वे अपने हक के लिए पूरी मजबूती से लड़ती हैं. हालांकि, अगर फिल्म की कहानी बहुत अच्छी हो और स्क्रिप्ट में वाकई दम हो, तो वे कभी-कभी फीस के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती हैं.
फिल्मों के चुनाव पर बात करते हुए शहनाज गिल ने बताया कि वे सिर्फ पैसों के लिए घटिया प्रोजेक्ट्स नहीं करतीं. उनका मानना है कि कमाई करने के लिए उनके पास विज्ञापन, इवेंट्स और एंडोर्समेंट जैसे बहुत सारे जरिए हैं. उनके लिए सिनेमा एक बहुत ही पवित्र जरिया है कमाई करने के लिए, इसलिए वे फिल्मों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करती हैं. इसके अलावा, शहनाज ने बताया कि उन्हें लोगों को किसी रोल के लिए मनाने की कला नहीं आती. ये एक ऐसी चीज है जो वे आने वाले समय में सीखना चाहती हैं.
शहनाज को इस बात का गर्व है कि वे बड़ी फिल्मों के सामने भी झुकती नहीं, अगर उनमें उनका रोल अच्छा न हो. वे किसी फिल्म में सिर्फ शो-पीस बनकर या सिर्फ ग्लैमर जोड़ने के लिए काम नहीं करना चाहतीं. वे नहीं चाहती कि किसी भी फिल्म में उन्हें सजावट की चीज की तरह इस्तेमाल किया जाए. ‘बिग बॉस‘ में दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी जोड़ी ‘सिडनाज‘ के नाम से बहुत मशहूर हुई थी. सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज ने सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान‘ से डेब्यू किया.
इसके बाद वह ‘थैंक यू फॉर कमिंग‘ और कई पंजाबी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. 27 जनवरी, 1994 को चंडीगढ़ में जन्मी शहनाज गिल ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में पंजाबी म्यूजिक वीडियो ‘शिव दी किताब‘ से की थी. अब तक शहनाज करीब 7 फिल्मों (पंजाबी और हिंदी) में नजर आ चुकी हैं और 20 से ज्यादा म्यूजिक वीडियोज/गानों का हिस्सा रह चुकी हैं, जिनमें ‘भुला दूंगा‘, ‘शोना शोना‘, ‘फ्लाई‘ और ‘कुर्ता पायजामा‘ जैसे हिट गाने शामिल हैं. आने वाले दिनों में भी उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स और गाने हैं.