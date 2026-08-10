शूटिंग करते समय शहनाज गिल के साथ हुआ हादसा, निगल गईं नोज रिंग, वीडियो आया सामने

शहनाज गिल ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- वीडियो से पहले, छोटी सी बिहाइंड द सीन स्टोरी, कई लोगों ने मुझे ये नोज रिंग वाला वीडियो शेयर करने के लिए कहा था. इस वीडियो को आने के बाद फैंस ने चिंता जाहिर की है. फैन ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- सना अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एक फैन ने कमेंट किया सना सेहत पहले आती है. एक अन्य ने लिखा- सी बी केयरफुल, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं आप अपना ध्यान रखों. एक अन्य यूजर ने लिखा मैं आपके काम के लिए इस पेशन की तारीफ करती हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए. दूसरे फैन ने लिखा हे भगवान अपना ख्याल रखों सना