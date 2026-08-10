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शूटिंग करते समय शहनाज गिल के साथ हुआ हादसा, निगल गईं नोज रिंग, वीडियो आया सामने

शहनाज गिल फिल्म की शूटिंग कर रही थी. इस दौरान एक्ट्रेस नोज रिंग को पेट में निगल गई. एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर बताया है कि कैसे एक्टर सौरभ सचदेवा ने उनकी मदद की है.

Published: Aug 10, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:52 PM IST
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