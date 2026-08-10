शूटिंग करते समय शहनाज गिल के साथ हुआ हादसा, निगल गईं नोज रिंग, वीडियो आया सामने

बिग बॉस 13 फेम एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं. सोशल मीडिया पर उनका शॉकिंग वीडियो सामने आया है. इस वीडियों में पता चला है कि कैसे शूटिंग के दौरान उनके पेट में नोज रिंग चली गई. इंटरनेट पर एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हो रहा है.
शहनाज गिल ने अपना एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस शूटिंग करते हुए अचानक चिल्लाकर भागकर पीछे हटती हैं. एक्ट्रेस ने अपना हाथ चेहरे पर रखा हुआ है. वह चिल्लाती हुई बोलती हैं कि मेरे पेट में रिंग चली गई. एनिमल फेम एक्टर सौरभ सचदेवा ने एक्ट्रेस की मदद की है. वह एक्ट्रेस की पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं. तब उन्हे पता चलता है कि शहनाज गिल की नाक की नोज रिंग उनके गले में अटक गई है.
शहनाज गिल ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- वीडियो से पहले, छोटी सी बिहाइंड द सीन स्टोरी, कई लोगों ने मुझे ये नोज रिंग वाला वीडियो शेयर करने के लिए कहा था. इस वीडियो को आने के बाद फैंस ने चिंता जाहिर की है. फैन ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- सना अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एक फैन ने कमेंट किया सना सेहत पहले आती है. एक अन्य ने लिखा- सी बी केयरफुल, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं आप अपना ध्यान रखों. एक अन्य यूजर ने लिखा मैं आपके काम के लिए इस पेशन की तारीफ करती हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए. दूसरे फैन ने लिखा हे भगवान अपना ख्याल रखों सना
शहनाज गिल इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में है. दरअसल कुछ समय पहले उनका नाम एक्टर राघव जुयाल के साथ जड़ा था. दोनों ने अपनी डेटिंग की खबरों को खारिज कर दिया था. हाल ही में राघव के जन्मदिन पर शहनाज नजर आई थीं. जिसके बाद से दोनों की डेटिंग रूमर्स को हवा मिल गई. क्योंकि इस दौरान राघव और शहनाज हाथों में हाथ थामे नजर आए, इसके बाद कपल कार में बैठ गए. पार्टी में दोनों की नजदीकियों को देख लोगों ने कयास लगाए कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है.