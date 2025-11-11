Advertisement
‘सिडनाज’ की याद में फिर भीगीं शहनाज गिल की आंखें, बोलीं- ‘सिद्धार्थ शुक्ला मुझे काफी मैच्योरिटी…’

Shehnaz Gill On Siddharth Shukla: सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ से इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस और सिंगर शाहनाज गिल की हाल ही में फिल्म ‘एक कुड़ी’ रिलीज हुई है, जिसको हर जगह से काफी प्रशंसा मिल रही है. वहीं हाल ही में शाहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद अपनी बदलती जिंदगी के बारे में खुलकर बात की है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:48 AM IST
टीवी रिएलिटी शो 'बिग बॉस' के सीजन 13 के बाद कंटेस्टेंट शहनाज गिल की जिंदगी में काफी बड़े बदलाव आए हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस लगातार सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं. लेकिन इन दिनों वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के चलते ट्रेंड कर रही हैं. दरअसल हाल ही में शहनाज गिल की फिल्म 'एक कुड़ी' रिलीज हुई है, जिसकी चर्चा ना सिर्फ पंजाबी फैंस के बीच बल्कि हिंदी ऑडियंस के बीच भी हो रही है. शहनाज गिल अपनी इस फिल्म का प्रमोशन कई बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पर कर रही हैं और इसी दौरान वो हाल ही में यूट्यूब रणवीर अल्लाहबडिया के पॉडकास्ट में शामिल हुई थीं. इस पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी फिल्म के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई सवालों का जवाब दिए हैं, जिसमें वो सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र करती हुई भी नजर आ रही हैं. 

 

'सिद्धार्थ शुक्ला मुझे काफी...'
शहनाज गिल ने पॉडकास्ट के दौरान कहा, 'सिद्धार्थ शुक्ला मुझे काफी मैच्योरिटी देकर गए हैं. जब वो सब कुछ हुआ, उसके बाद मैं मैच्योर हो गई हूं. नहीं तो मैं वही बिग बॉस वाली शाहनाज होती, किसी दुनिया की परवाह नहीं, कुछ नहीं. कभी-कभी मैं इंस्टाग्राम पर रील देखा करती हूं, तो सोचती हूं मैं क्या थी? मैं ऐसी थी? जिंदगी अपने आप बदल गई और मेरे भाई ने भी मुझे बदल दिया. मैं तो चड़ींगढ जाने वाली थी, मगर सिद्धार्थ ने कहा नहीं जाना है, यही रहना है अब.उसने मुंबई में मेरे सारे काम करवाने में मदद की क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था. यहां रहकर मैंने खुद को ग्रूम किया और जमीन से उठकर अपने करियर को बनाया.’ 

सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज की जिंदगी का अहम हिस्सा थे
शहनाज गिल की इस बात को सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला के लाखों फैंस को ये यकीन हो गया कि वो एक्ट्रेस की लाइफ का एक अहम हिस्सा थे. 'बिग बॉस 13' में इस जोड़ी को फैंस से खूब प्यार मिला था, जिससे दोनों के नाम को जोड़कर फैंस ने 'सिडनाज' टैग भी बनाया था. वहीं इस शो से ही सलमान खान ने शहनाज को पंजाब की कैटरीना कैफ का नाम दिया था. 

