पहली फिल्म में शेखर कपूर ने लिया था यह बड़ा रिस्क! बोले- 'लोग चाहते थे कि...'

नई दिल्ली: फिल्ममेकर शेखर कपूर ने बताया कि कैसे उनकी पहली ही फिल्म में उन्होंने रिस्क लेकर काम किया था. क्योंकि जिस दौर में एक दमदार विलेन फिल्म का अहम हिस्सा होता था उस दौर में 'मासूम' बनाना एक जोखिम का काम था. अब फिल्म रिलीज होने के 36 साल बाद शेखर कपूर ने उस दौर के अनुभवों को शेयर किया है.

शेखर कपूर ने साल 1983 में आई फिल्म 'मासूम' से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा और उस वक्त कई लोगों ने उनसे फिल्म की स्क्रिप्ट को बदलने का आग्रह किया था. शेखर का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उन सभी आवाजों को खामोश करने और अपने दृष्टिकोण का अनुसरण करने का साहस उनके पास था. फिल्म के पोस्टर को साझा करते हुए शेखर ने ट्विटर पर लिखा, "कई सारे लोग चाहते थे कि मैं 'मासूम' के स्क्रिप्ट को बदल दूं."

So many people that ‘Knew’ wanted me to change the script of this film. People that were famous, experienced and ‘knowledgeable’. Told me it had no drama, no villain. I was naive unknown unskilled untrained. But rebellious. Thank God for that ! pic.twitter.com/Gb6Co3eOo1

