Sushant की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब Shekhar Suman ने उठाई ये मांग

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर शेखर सुमन (Shekhar Suman) बहुत आश्वस्त नहीं नजर आ रहे हैं. इस कारण उन्होंने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत ने आत्महत्या की है. शेखर सुमन ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'हम सभी को और अधिक सख्त रुख अपनाना होगा और आत्महत्या की बात सुनकर और पर्दा डालने वाली कहानियां सुनकर पीछे नहीं हटना है. इस बार हम नहीं सुनेंगे. इस बार हम आश्वस्त नहीं होंगे. #justiceforSushantforum.'

We all will have to take a more belligerent stand and not be cowered down by the suicide narrative and whitewashed slanted theories.This time we won't listen.This time we won't be convinced. #justiceforSushantforum

शेखर सुमन ने एक और ट्वीट में लिखा, 'यानी यह घोषित किया जा चुका है कि सुशांत सिंह का मामला आम आत्महत्या का मामला है. इसे मत मानो. मुझे संदेह था कि यह होगा. कहानी पहले से निर्धारित थी. यही कारण है कि फोरम और भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया है. अनुरोध है कि पुन: जांच के लिए अपनी आवाज उठाएं.'

So it has been declared that Sushant Singh's was plain and simple suicide.Dont fall for that.I suspected this wd happen.The narrative was set from before.Thar's why the forum has become all the more imp.plz raise your voices for a reinvestigation.

