आमिर खान की तीसरी शादी पर शेखर सुमन ने कसा तंज? कहा- 'अब ट्रिपल इंजन चला रहे...'

बॉलीवुड एक्टर और होस्ट शेखर सुमन अपने मजेदार अंदाज और बेबाक कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं. वो अक्सर बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दों पर अपने खास सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बात रखते हैं, जिसकी वजह से उनके बयान खबरों में छा जाता है. हाल ही में शेखर सुमन ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर ऐसा कमेंट किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. शेखर ने अपने अंदाज में आमिर खान की पर्सनल लाइफ को लेकर तंज कसा, जिसे सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए.
दरअसल, आमिर खान ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी की है. दोनों ने 5 जुलाई को अपने घर पर ही परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सिविल मैरिज कर अपने रिश्ते को नया नाम दिया. शादी काफी निजी रखी गई थी और इसमें सिर्फ खास लोगों को ही शामिल किया गया था.
शादी के बाद से ही आमिर और गौरी की जोड़ी लगातार खबरों में हैं. इसी बीच शेखर सुमन ने अपने एक मोनोलॉग के दौरान आमिर खान की तीसरी शादी का जिक्र करते हुए मजेदार अंदाज में अपनी बात रखी. शेखर सुमन ने अपने शो में आमिर खान की तारीफ करते हुए कहा, 'इस व्यक्ति ने आने वाली कई जनरेशन को एक अनोखी सोच दी है और वो सोच है किसी चीज को तब तक पाना, जब तक आप उसे हासिल न कर लें.' उन्होंने कहा कि आमिर खान से हर किसी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए.
शेखर ने अपने अंदाज में कहा कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी एरिया से जुड़ा हो, उसे आमिर खान के पैर छूने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक अलग तरह का नजरिया दिखाया है. इसके बाद शेखर सुमन ने आमिर खान की तीसरी शादी को पॉलिटिक्स के गठबंधन से जोड़ते हुए मजेदार टिप्पणी की.
शेखर सुमन ने आमिर की पिछली दो शादियों का जिक्र किया, जो रीना दत्ता और किरण राव के साथ हुई थीं और बाद में दोनों रिश्ते खत्म हो गए. शेखर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आमिर खान की तीसरी शादी को महागठबंधन कहना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार तो ठीक से 'डबल इंजन' नहीं चला पा रही है और वो अब 'ट्रिपल इंजन' चला रहे हैं.'
शेखर सुमन ने यहीं पर अपनी बात खत्म नहीं की, बल्कि आमिर खान की पर्सनल लाइफ की तुलना एक ट्रेन से भी कर दी. उन्होंने कहा कि आमिर की पर्सनल लाइफ किसी ट्रेन के सफर जैसी रही है, जहां समय के साथ नए पड़ाव आते गए. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि जैसे कोई इंजन ड्राइवर अलग-अलग स्टेशनों पर ट्रेन की बोगियां जोड़ता और अलग करता है, वैसे ही आमिर खान की जिंदगी में भी रिश्तों के अलग-अलग पड़ाव आए.
आपको बता दें कि शेखर सुमन अपने बेबाक अंदाज और ह्यूमर के लिए काफी मशहूर हैं. वो पहले भी कई बार अपने अनोखे अंदाज में बड़े मुद्दों पर अपनी राय रख चुके हैं. वहीं, आमिर खान की बात करें तो वो अपनी फिल्मों के अलावा, इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. गौरी स्प्रैट के साथ उनकी शादी के बाद फैंस उन्हें नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. दूसरी तरफ, शेखर सुमन का मजेदार कमेंट लोगों के बीच वायरल हो रहा है.