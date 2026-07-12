आमिर खान की तीसरी शादी पर शेखर सुमन ने कसा तंज? कहा- 'अब ट्रिपल इंजन चला रहे...'

बॉलीवुड एक्टर और होस्ट शेखर सुमन अपने मजेदार अंदाज और बेबाक कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं. वो अक्सर बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दों पर अपने खास सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बात रखते हैं, जिसकी वजह से उनके बयान खबरों में छा जाता है. हाल ही में शेखर सुमन ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर ऐसा कमेंट किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. शेखर ने अपने अंदाज में आमिर खान की पर्सनल लाइफ को लेकर तंज कसा, जिसे सुनकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए.