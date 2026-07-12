Add Zee Business As A Preferred Source
App

आमिर खान की तीसरी शादी पर शेखर सुमन ने कसा तंज? कहा- 'अब ट्रिपल इंजन चला रहे...'

बॉलीवुड एक्टर और होस्ट शेखर सुमन ने आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी पर मजेदार अंदाज में रिएक्शन दिया. उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 12, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:20 PM IST
आमिर खान की तीसरी शादी पर शेखर सुमन ने कसा तंज? कहा- 'अब ट्रिपल इंजन चला रहे...'

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हरियाणा में इतने दिन सुस्त रहेगा मानसून, फिर इस तारीख से झमाझम बरसेंगे बादल
haryana weather34 min ago
2
World News40 min ago
3
Haryana Farmers58 min ago
4
Ramnagar news1 hr ago
5
Arshad Warsi1 hr ago