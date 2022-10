Sherlyn Chopra ने खोली सलमान खान की पोल, रो-रोकर बोलीं- 'वो हमारे भाईजान क्यों...'

Sherlyn Chopra On Sajid Khan: बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने #MeToo के आरोपी साजिद खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की थी, क्योंकि जिस पुलिस अधिकारी को उनका मामला सौंपा गया था, वह उनका बयान दर्ज करने के लिए मौजूद नहीं थे. उन्होंने महिला पुलिस अधिकारी से भी अपना बयान दर्ज कराने की मांग की उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि जिस पुलिस अधिकारी को मेरा मामला सौंपा गया है, वह मौजूद नहीं है. मैंने उनसे अपना बयान देने के लिए मुझे एक महिला अधिकारी देने का अनुरोध किया. मैं एक निष्पक्ष जांच चाहती हूं. अगर वे मेरा मामला नहीं लेना चाहते हैं तो वे इसे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं,

'कानून से ऊपर नहीं'

आपको बता दें इससे पहले 20 अक्टूबर को चोपड़ा ने कहा था, 'मैं चाहूंगाी कि जैसे हॉलीवुड में हार्वे विंस्टीन को 23 साल की जेल की सजा मिले, उसी तरह बॉलीवुड के #MeToo के आरोपी साजिद खान को भी जेल हो. उनकी सजा की अवधि जज उन सभी महिलाओं के बयानों को ध्यान में रखते हुए तय करेंगे जो सामने आई हैं. मैं चाहता हूं कि इस देश के लोग यह समझें कि कोई भी आरोपी, चाहे वह अमीर हो या गरीब, साजिद खान हो या राज कुंद्रा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.'

My special request is to Salman Khan who's very conveniently ignoring the plight of women who've been wronged by his friend. People call you 'Bhaijaan', why can't you take a stand for us? We'll silently protest outside Salman Khan's house: Sherlyn Chopra (29.10) pic.twitter.com/i0Rtogkr5A

