Sherlyn Chopra Sajid Khan: साजिद खान की बढ़ी मुश्किलें, एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ पुलिस में की शिकायत

Bigg Boss 16 Contestant Sajid Khan: 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) में जब से साजिद खान की एंट्री हुई है तब से वो लगातार विवाद में घिरे हुए हैं. #MeToo कैंपेन के तहत कई महिलाओं ने 4 साल पहले साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. जिसके बाद साजिद खान (Sajid Khan) की इतनी बदनामी हुई कि उन्होंने किसी भी पार्टी या फिर इवेंट में जाना ही छोड़ दिया था. यहां तक कि पैपराजी के कैमरे में भी कैद नहीं हुए. लेकिन जब से साजिद 'बिग बॉस 16' में आए उनके खिलाफ फिर से लोगों ने मोर्चा खोल लिया है. कई सेलिब्रिटीज उनका शो में आने का विरोध कर रहे हैं. वहीं अब साजिद खान की ये मुश्किल और बढ़ने वाली है. एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने साजिद के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

पुलिस में की शिकायत

शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) ने मुंबई में पुलिस स्टेशन में साजिद खान के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए शर्लिन चोपड़ा ने कहा- 'पहले मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतने बड़े नाम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊं. लेकिन मीटू के बाद कई महिलाएं आगे आईं. इसे जेल में होना चाहिए.'

#WATCH | Sherlyn Chopra files Police complaint, accuses #SajidKhan of sexual harassment-criminal intimidation in '05

Says,"Didn't have courage earlier to file complaint against a big name like him, after #MeToo women stepped forward. He should be jailed"

(Note: Graphic content) pic.twitter.com/dPrC6p4rCF

— ANI (@ANI) October 20, 2022