60 करोड़ के धोखाधड़ी केस में शिल्पा शेट्टी को तगड़ा झटका, लुक आउट नोटिस रद्द करने की याचिका पर कोर्ट का जवाब

60 करोड़ के धोखाधड़ी केस में बड़ा अपडेट है. शिल्पा शेट्टी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है. सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको विदेश जाना है तो पहले अप्रूवर बनिए.
Shilpa Shetty Fruad Case: शिल्पा शेट्टी को लेकर बड़ा अपडेट है. 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा के खिलाफ एलओसी (लुक आउट सर्कुलर) जारी है. इसे रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि अगर आपको विदेश जाना है तो पहले अप्रूवर बनिए.
शिल्पा के खिलाफ एलओसी जारी
दरअसल, धोखाधड़ी के केस में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आरोपी बनाया है. इसी केस में उनके खिलाफ एलओसी जारी किया गया था.शिल्पा शेट्टी को यूट्यूब के एक इवेंट के लिए विदेश यात्रा करनी है, जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने अब उन्हें अप्रूवर बनने का निर्देश दिया है.हाईकोर्ट ने कहा किअगर आपको विदेश जाना है तो पहले आप अप्रूवर बनिए. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पहले 60 करोड़ रुपए जमा करें, तब सुनवाई होगी.
2016 में कंपनी से पद से दिया इस्तीफा
ईओडब्ल्यू ने पिछले हफ्ते शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया था. इसमें एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने बेस्ट डील टीवी से 4 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन यह उनकी सेलिब्रिटी फीस थी. वह कंपनी में डायरेक्टर जरूर थीं, लेकिन पैसे उन्होंने इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने बतौर सेलिब्रिटी उस प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन किया था. शिल्पा शेट्टी ने जनवरी 2016 में कंपनी के पद से इस्तीफा दे दिया था.
क्या है मामला?
केस की बात करें तो शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. कोठारी का दावा था कि एक्ट्रेस ने कंपनी का विस्तार करने के लिए 60 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन ब्याज की दरों को देखते हुए इसे निजी निवेश के तौर पर दिखाने के लिए कहा. उन्होंने कोठारी को विश्वास दिलाया कि वह हर महीने ब्याज की रकम भरेंगी, लेकिन शिल्पा ने वो पैसे बिजनेस में न लगाकर निजी तौर पर खर्च किए और फिर बाद में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया. व्यवसायी दीपक कोठारी ने कई बार एक्ट्रेस से पैसे वापस देने की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है और उन्होंने कपल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया.
