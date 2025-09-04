शिल्पा शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी.. बताया आखिर क्यों बंद हुआ बांद्रा का सबसे महंगा और लग्जरी रेस्तरां बास्तियन? बोलीं- ‘हमारा ये प्यारा रेस्टोरेंट...’

Shilpa Shetty Lunch New Restaurant: शिल्पा शेट्टी का बांद्रा स्थित लग्जरी रेस्तरां बास्तियन काफी मशहूर रहा है. इसकी शुरुआत साल 2016 में शिल्पा ने अपने पार्टनर रंजीत बिंद्रा के साथ मिलकर की थी. ये रेस्तरां बॉलीवुड सितारों का पसंदीदा डाइनिंग स्पॉट बन गया था. 2023 में इसे नए लुक और अंदाज के साथ फिर से खोला गया था. हालांकि, इसकी असली कोस्ट को लेकर कभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एक हाई-एंड प्रीमियम प्रोजेक्ट था.

हाल ही में इस रेस्तरां को बंद करने का फैसला लिया गया है. इसकी वजह सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक विवाद भी है. खबरों के मुताबिक, शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा पर एक बिजनेसमैन ने 60 करोड़ के फ्रॉड केस किया है. बिजनेसमैन का आरोप है कि साल 2015 से 2023 के बीच उन्हें लोन और इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा. इसी वजह से मामला चर्चा में आ गया. रेस्तरां के बंद होने की जानकारी शिल्पा ने खुद इंस्टाग्राम पर साझा की.

क्यों बंद हुआ बास्तियन बांद्रा रेस्तरां?

उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखते हुए कहा कि बास्तियन बांद्रा अब बंद हो रहा है, लेकिन इसकी यादें और विरासत हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी. हालांकि, उनके फैंस ये जानने के लिए बैचेन थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिसका खुलासा अब हो चुका है. शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर करते हुए ये साफ किया कि रेस्तरां बंद करने के पीछे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, बल्कि ये एक नया कदम है. जी हां, उससकी जगह एक्ट्रेस एक नया रेस्तरां खोलने जा रही हैं.

बास्तियन बांद्रा ने लिया नया रूप

एक्ट्रेस के मुताबिक, बास्तियन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और आगे बढ़ने वाली है. शिल्पा ने ये भी बताया कि अब उसी जगह पर एक नया साउथ इंडियन रेस्तरां शुरू किया जाएगा. वहीं, बास्तियन का नया ब्रांच जुहू में खोला जाएगा. उन्होंने लिखा कि ये सफर उनके और उनकी टीम के लिए बेहद खास रहा है और अब ये नई शुरुआत करने का समय है. फैंस के लिए ये थोड़ा इमोशनल पल जरूर है, लेकिन अच्छी बात ये है कि उनका फेवरेट रेस्तरां अब जुहू में नए रूप में नजर आएगा.

इसलिए बंद हुआ लग्जरी रेस्तरां बास्तियन बांद्रा

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'बांद्रा का बास्तियन रेस्तरां हमारी बास्तियन हॉस्पिटैलिटी की जड़ था. जैसे पेड़ पर नए फल लगते हैं, वैसे ही हमारा ये प्यारा रेस्तरां अब एक नए रंग में रगंने जा रहा रहा है. इसका नाम होगा AMMAKAI, जहां आपको साउथ इंडियन और मैंगलोरियन खाने का स्वाद मिलेगा, जो मुझे मेरी जड़ों की याद दिलाता है. आपका पसंदीदा बास्तियन अब जुहू में खुलेगा और इस बार इसका नाम होगा Bastian Beach Club. यानी बास्तियन कहीं जा नहीं रहा है, बस और बड़ा होकर आपके सामने आ रहा है. इस पूरे विजन और बदलाव का पूरा श्रेय मेरे भाई, पार्टनर और हमारे CEO रंजीत बिंद्रा को जाता है. उनकी मेहनत, जुनून और एक्सपर्टीज़ से ही ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस इस लेवल तक पहुंच पाया है'.