एक के बाद एक कानूनी पचड़ों में फंसती जा रहीं शिल्पा शेट्टी, ‘बास्टियन’ पर इनकम टैक्स की छापेमारी, एक्ट्रेस बोलीं- ‘बिल्कुल बेसलेस...’

Shilpa Shetty Bastian Dadar: एक के बाद एक कानूनी पचड़ों में फंसती जा रहीं शिल्पा शेट्टी के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जाता हुआ ये साल 2025 उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है. हाल ही में बेंगलुरु स्थित ‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट पर बेंगलुरु पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसके बाद अब मुंबई स्थित ‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है.
IT Raids At Shilpa Shetty Bastian Dadar: शिल्पा शेट्टी के लिए जाता हुआ साल 2025 बड़ी मुश्किलें खड़ा कर रहा है. एक के बाद एक कानूनी पचड़ों में उनका नाम सामने आ रहा है. हाल ही में उनके बेंगलुरु स्थित ‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी और अब मुंबई के ‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं. सामने आ रही खबरों के मुताबिक बुधवार, 17 दिसंबर की सुबह इनकम टैक्स विभाग ने उनके मुंबई के ‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट छापेमारी की.
बताया जा रहा है कि ये सर्च ऑपरेशन सुबह के समय किया गया, जिसमें टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई. फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अधिकारियों ने रेस्टोरेंट से जुड़े कई रिकॉर्ड खंगाले हैं और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. ‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट शिल्पा शेट्टी और जाने-माने रेस्टोरेंट कारोबारी रंजीत बिंद्रा की साझेदारी में चलता है. साल 2016 में शुरू हुआ ये रेस्टोरेंट अपने खास सी-फूड और लग्जरी माहौल के लिए जाना जाता है.
शिल्पा शेट्टी के ‘बास्टियन’ पर इनकम टैक्स की रेड
मुंबई के अलावा बेंगलुरु में भी इसकी मौजूदगी है. सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट होने की वजह से ‘बास्टियन’ हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार वजह टैक्स और कानून से जुड़ी जांच है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है. दिलचस्प बात ये है कि इनकम टैक्स की कार्रवाई से एक दिन पहले ही बेंगलुरु पुलिस ने भी ‘बास्टियन’ के खिलाफ FIR दर्ज की थी. पुलिस का आरोप है कि रेस्टोरेंट तय समय से ज्यादा देर तक खुला रखा गया और नियमों के खिलाफ लेट नाइट पार्टी की अनुमति दी गई. ये मामला कर्नाटक पुलिस एक्ट की धारा 103 के तहत दर्ज किया गया है.
बेंगलुरु पुलिस ने दर्ज की FIR
चूंकि ‘बास्टियन’ बेंगलुरु में सेंट मार्क्स रोड पर स्थित है, इसलिए FIR क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. पुलिस के मुताबिक, 11 दिसंबर की रात ‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट करीब 1.30 बजे तक ऑपरेट होता रहा, जबकि तय समय इससे पहले का था. नियमों के उल्लंघन को लेकर रेस्टोरेंट के मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने ये कार्रवाई अपने लेवल पर संज्ञान लेते हुए की. इस मामले ने भी ‘बास्टियन’ को विवादों में ला दिया और सोशल मीडिया से लेकर लोकल लेवल तक इसकी काफी चर्चा हो रही है.
आरोपों पर शिल्पा शेट्टी का आया रिएक्शन
इन आरोपों पर शिल्पा शेट्टी का रिएक्शन भी आ चुका है. उन्होंने इंस्टाग्राम एक पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘हम इन बेसलेस आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हैं. जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रूप दिया जा रहा है. इस मामले में माननीय हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की जा चुकी है, जो अभी विचाराधीन है’. शिल्पा शेट्टी ने आगे कहा, ‘हमने जांच में पूरा सहयोग किया है और हमें पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा. हमें देश की कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर विश्वास है. मीडिया से निवेदन है कि मामला अदालत में लंबित होने के कारण संयम बरतें’.
