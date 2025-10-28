1050 रुपये में सलाद और 920 रुपये की चाय; कितना महंगा है शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट 'बास्टियन' का खाना, कीमत जान पकड़ लेंगे माथा

शिल्पा शेट्टी का बास्टियन रेस्टोरेंट भारत के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट में से एक है. शिल्पा शेट्टी ने 2019 में बास्टियन ब्रांड के फाउंडर और रेस्टोरेंट मालिक रंजीत बिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की थी. आज शिल्पा भारत भर में कई रेस्टोरेंट की को-ऑनर हैं और उनकी बास्टियन ब्रांड में 50 फीसदी की हिस्सेदारी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बास्टियन में खाने की कीमत कितनी है?

बास्टियन में खाने की कीमत कितनी है?

स्क्रीन के अनुसार, शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बास्टियन में जैस्मीन हर्बल टी 920 रुपये और इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी की कीमत 360 रुपये है। एक फ्रांसीसी बोतल, डोम पेरिग्नॉन ब्रूट रोज़, की कीमत 1,59,500 रुपये तक जा सकती है. आमतौर पर, खाने की कीमत 500 रुपये से 1200 रुपये के बीच होती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, चिली गार्लिक नूडल्स और चिकन बरिटो जैसी डिशेज यहां क्रमशः 675 रुपये और 900 रुपये में अवेलेबल है. बरेटा सलाद की कीमत 1050 रुपये और एवोकाडो टोस्ट की कीमत 800 रुपये है. हालाँकि बास्टियन एट द टॉप मुंबई के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में से एक है, फिर भी यहां बुकिंग मिलना मुश्किल है.

लग्जरी ड्रिंक के बारे में जान लें

अगर लग्जरी ड्रिंक की बात करें, तो फ्रेंच वाइन डॉम पेरिन्यन ब्रूट रोज़ की एक बोतल 1,59,500 रुपये तक जाती है. आमतौर पर खाने के आइटम्स 500 से 1200 रुपये के बीच हैं. जैसे, चिली गार्लिक नूडल्स 675 रुपये में मिलते हैं, चिकन बुरिटो 900 रुपये का है. बुराटा सलाद 1050 रुपये और एवोकाडो टोस्ट 800 रुपये में आता है. मुंबई का बास्टियन एट द टॉप सबसे पॉपुलर स्पॉट्स में शुमार है, लेकिन यहां टेबल रिजर्वेशन करवाना आसान नहीं. यह सिर्फ हॉटस्पॉट ही नहीं, बल्कि कमाई का खजाना भी है. सोशल साइट और लेखिका शोभना डे ने मोजो स्टोरी से कहा कि यह रेस्तरां हर रात 2-3 करोड़ रुपये कमा लेता है. एक शाम में दो सिटिंग्स से 1400 मेहमान समा जाते हैं, हर सिटिंग में 700 लोग.

फिलहाल, शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा एक फ्रॉड केस में फंसे हैं. जुहू के एक बिजनेसमैन को 60.48 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में उनके यूएस और दूसरे देशों में रेस्तरां बिजनेस बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि पहले 60 करोड़ रुपये जमा करें, तभी इंटरनेशनल ट्रिप की इजाजत मिलेगी. बास्टियन का जादू तो चल रहा है, लेकिन लीगल मुश्किलें भी साथ हैं!