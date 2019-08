PM मोदी की तरह शिल्पा शेट्टी कहेंगी- सुनो गौर से देशवासियों, 'फिट रहोगे तभी हिट बनोगे'

नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस शिल्‍पा शेट्टी कुंद्रा अपने डांस और फिल्‍मों के साथ ही अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं. शिल्‍पा अपनी योग की वीडियो सीडी और अपना फिटनेस ऐप पर लॉन्‍च कर चुकी हैं. लेकिन अब शिल्‍पा सिर्फ ऐप पर नहीं बल्कि पूरे इंडिया की सेहत का ध्‍यान रखेंगी. शिल्‍पा शेट्टी अब केंद्र सरकार के Fit India अभियान के लिए बनाई गई कमेटी की सदस्‍य बन गई हैं. जी हां, आपने बिलकुल ठीक पढ़ा और इस बात की जानकारी खुद शिल्‍पा शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

शिल्‍पा शेट्टी ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. शिल्‍पा ने लिखा, 'मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान की सलाहकार समिति का मुझे सदस्‍य चुना गया है. उम्‍मीद करती हूं कि हर भारतीय को फिट रखने के आसान तरीके ढूंढने में मैं मदद कर सकूं. साथ ही इस अभियान को और भी सफल बना सकूं.' शिल्‍पा ने अपने इस ट्वीट में पीएमओ इंडिया और खेल मंत्री किरण रिजीजु को भी टैग किया है.

I am happy to be on the advisory committee of the Fit India movement envisaged by our Honourable PM.

Hoping to lend my support in finding fun, easy ways to make every Indian fit and making this movement/vision a success.@PMOIndia @KirenRijiju @Media_SAI

