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'अगर दोषी पाया गया तो जान दे दूंगा...' शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का छलका दर्द; बोले- 'एक आरोप ने सब कुछ खत्म कर दिया'

Raj Kundra Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर साल 2021 में पोर्नोग्राफी केस में गंभीर आरोप लगे थे. यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और 63 दिनों तक जेल में भी रखा गया था. अब इस मामले पर राज कुंद्रा का दर्द छलका है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 17, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:47 AM IST
'अगर दोषी पाया गया तो जान दे दूंगा...' शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का छलका दर्द; बोले- 'एक आरोप ने सब कुछ खत्म कर दिया'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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