'अगर दोषी पाया गया तो जान दे दूंगा...' शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का छलका दर्द; बोले- 'एक आरोप ने सब कुछ खत्म कर दिया'

Raj Kundra Case: बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने एक बार फिर साल 2021 के उस विवाद को याद किया है, जिसने उनकी और उनके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी. पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तारी के बाद पहली बार उन्होंने खुलकर बताया कि उस एक आरोप का असर सिर्फ उनकी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्हें अपने सभी बड़े बिजनेस बंद करने पड़े. राज का दावा है कि उनके इस फैसले से करीब 4000 लोगों का रोजगार भी प्रभावित हुआ.
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने कहा कि जब उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी. उनके मुताबिक, इस घटना के बाद बदनामी और कानूनी लड़ाई के बीच उन्होंने और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी ने अपने सभी एक्टिव बिजनेस बंद करने का फैसला लिया.
राज कुंद्रा ने बताया कि उनका निवेश कई बड़े सेक्टर्स में था. वह आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स से जुड़े रहे, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में निवेश किया, एक होम शॉपिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया और बेटे के नाम पर 'वियान इंडस्ट्रीज' जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी भी चला रहे थे. उनके मुताबिक, इन सभी बिजनेस के जरिए करीब 4000 लोग अपनी आजीविका कमा रहे थे. राज ने कहा, 'मुझे एक ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया, जो मैंने कभी किया ही नहीं. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में योगदान देने के बावजूद मुझे अपने सारे चलते हुए बिजनेस बंद करने पड़े. पुलिस ने मुझे सिर्फ बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन वहां पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया.'
राज कुंद्रा ने कानूनी प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वह पिछले पांच साल से इस केस का सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि अब जल्द फैसला हो. उन्होंने कहा, 'अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं, तो मुझे सम्मान के साथ क्लीन चिट मिलनी चाहिए. मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं कि अगर मैं दोषी साबित हुआ तो सजा स्वीकार करूंगा.'
राज कुंद्रा ने आर्थर रोड जेल में बिताए 63 दिनों को अपनी जिंदगी का सबसे कठिन दौर बताया. उन्होंने कहा कि कई रातें ऐसी थीं, जब उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि अगली सुबह देख पाएंगे या नहीं. हालांकि उनका मानना है कि उसी दौर ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी दिया. राज ने कहा, 'मैं अपनी जिंदगी से जेल के उन 63 दिनों को मिटाना नहीं चाहता. अगर मैंने वह दौर नहीं देखा होता तो शायद आज मैं इतना मजबूत इंसान नहीं बन पाता. उसी समय मुझे समझ आया कि मुश्किल वक्त में कौन सच में अपना होता है और कौन सिर्फ अच्छे दिनों का साथी.'
गौरतलब है कि राज कुंद्रा 150 करोड़ रुपये के कथित बिटकॉइन मामले में भी आरोपी हैं. इस मामले में उन्हें हाल ही में जमानत मिल चुकी है. अदालत ने माना कि उन्होंने जांच में सहयोग किया और किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई, जिसके आधार पर उन्हें राहत दी गई.