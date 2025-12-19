Advertisement
trendingNow13046119
Hindi Newsबॉलीवुड‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट के बाद अब घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी, शिल्पा शेट्टी के वकील बोले- ‘दोहराने की जरूरत नहीं...’

‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट के बाद अब घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी, शिल्पा शेट्टी के वकील बोले- ‘दोहराने की जरूरत नहीं...’

Shilpa Shetty: इन दिनों शिल्पा शेट्टी काफी मुश्किल समय से गुजर रही हैं. हाल ही में उनके ‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट पर पहले FIR दर्ज हुई और फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ी. अब उनके घर पर इनकम टैक्स रेड पड़ी है, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. एक्ट्रेस की टीम ने इसको लेकर बताया...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट के बाद अब घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी
‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट के बाद अब घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी

Shilpa Shetty Income Tax Raid At Home: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा इन दिनों काफी परेशानियों का सामना कर रही हैं. हाल ही में उनके बेंगलुरु वाले ‘बैस्टियन’ रेस्टोरेंट को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी, जो देर रात तक पार्टी करने के खिलाफ और नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ थी, जिसके बाद उनके मुंबई वाले ‘बैस्टियन’ रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स की छापेमारी पड़ी और अब एक्ट्रेस के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, जिसके बाद उनके वकील का बयान सामने आया है. 

इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने वलीक के जरिए उन खबरों को गलत बताया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि उनके मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है. एक्ट्रेस की तरफ से उनके वकील प्रशांत पाटिल ने साफ किया कि शिल्पा शेट्टी के घर किसी भी तरह की इनकम टैक्स ‘रेड’ नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि ये सिर्फ इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किया गया एक नॉर्मस प्रोसेस था, जिसे रेड बता कर लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है. उनके वकील का बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

Add Zee News as a Preferred Source

एक्ट्रेस के घर इनकम टैक्स की छापेमारी 

शिल्पा के वकील प्रशांत पाटिल ने बयान जारी करते हुए कहा, ‘दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के यहां किसी भी तरह की इनकम टैक्स रेड नहीं हुई’. उन्होंने ये भी साफ किया कि इनकम टैक्स अधिकारियों की ओर से केवल रूटीन वेरिफिकेशन किया गया था, जो फॉलोअप प्रोसेस का हिस्सा होता है. इसे सनसनीखेज तरीके से पेश करना पूरी तरह मिसलीडिंग है और सच्चाई से दूर है. साथ ही एक्ट्रेस के वकील ने ऐसे दावों को खिलाफ चेतावनी देते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है.

फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत हसीना, 14 साल छोटे बिजसनेमैन पर आया दिल, 53 की उम्र में भी लगती हैं 26 की 

एक्ट्रेस के वकील ने दी चेतावनी 

प्रशांत पाटिल ने कहा कि अगर कोई शख्स या संस्था इन घटनाओं को जानबूझकर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू के किसी कथित मामले से जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाना न सिर्फ गलत है, बल्कि इससे एक पब्लिक फिगर इंसान की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी होती है, जिसे अदालत में चुनौती दी जाएगी. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बिजनेस ‘बास्टियन’ से जुड़े मामले में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है. 

2014 में की थी रेस्टोरेंट की शुरुआत 

शिल्पा इस रेस्टोरेंट ब्रांड की को-ओनर हैं, जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी. अधिकारियों के मुताबिक, मुंबई के दादर इलाके में स्थित बास्टियन रेस्टोरेंट पर 17 दिसंबर की सुबह इनकम टैक्स विभाग ने सर्च ऑपरेशन किया था. इतना ही नहीं, खबरों में ये भी कहा गया कि इसी मामले से जुड़े कुछ ठिकानों पर बेंगलुरु में भी तलाशी ली गई. इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने बास्टियन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी. आरोप था कि रेस्टोरेंट तय समय से ज्यादा देर तक खुला रहा और नियमों के खिलाफ देर रात पार्टियों की अनुमति दी गई. 

शिल्पा शेट्टी ने भी दी थी सफाई 

ये केस कर्नाटक पुलिस एक्ट की धारा 103 के तहत दर्ज किया गया. इन सभी आरोपों पर शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर सफाई दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘हम इन बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं’. उन्होंने बताया कि मामले को बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की जा चुकी है और मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए मीडिया को संयम बरतना चाहिए.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Shilpa Shetty

Trending news

आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
Viksit Bharat Rozgar Bill
संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने
DNA
PAK को छोड़ भारत को अपना प्रमुख सैन्य साझीदार क्यों बना रहा UAE? समझें मायने