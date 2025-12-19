‘बास्टियन’ रेस्टोरेंट के बाद अब घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी, शिल्पा शेट्टी के वकील बोले- ‘दोहराने की जरूरत नहीं...’

Shilpa Shetty Income Tax Raid At Home: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा इन दिनों काफी परेशानियों का सामना कर रही हैं. हाल ही में उनके बेंगलुरु वाले ‘बैस्टियन’ रेस्टोरेंट को लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी, जो देर रात तक पार्टी करने के खिलाफ और नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ थी, जिसके बाद उनके मुंबई वाले ‘बैस्टियन’ रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स की छापेमारी पड़ी और अब एक्ट्रेस के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, जिसके बाद उनके वकील का बयान सामने आया है.

इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने वलीक के जरिए उन खबरों को गलत बताया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि उनके मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है. एक्ट्रेस की तरफ से उनके वकील प्रशांत पाटिल ने साफ किया कि शिल्पा शेट्टी के घर किसी भी तरह की इनकम टैक्स ‘रेड’ नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि ये सिर्फ इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किया गया एक नॉर्मस प्रोसेस था, जिसे रेड बता कर लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है. उनके वकील का बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है.

एक्ट्रेस के घर इनकम टैक्स की छापेमारी

शिल्पा के वकील प्रशांत पाटिल ने बयान जारी करते हुए कहा, ‘दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के यहां किसी भी तरह की इनकम टैक्स रेड नहीं हुई’. उन्होंने ये भी साफ किया कि इनकम टैक्स अधिकारियों की ओर से केवल रूटीन वेरिफिकेशन किया गया था, जो फॉलोअप प्रोसेस का हिस्सा होता है. इसे सनसनीखेज तरीके से पेश करना पूरी तरह मिसलीडिंग है और सच्चाई से दूर है. साथ ही एक्ट्रेस के वकील ने ऐसे दावों को खिलाफ चेतावनी देते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही है.

एक्ट्रेस के वकील ने दी चेतावनी

प्रशांत पाटिल ने कहा कि अगर कोई शख्स या संस्था इन घटनाओं को जानबूझकर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू के किसी कथित मामले से जोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाना न सिर्फ गलत है, बल्कि इससे एक पब्लिक फिगर इंसान की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी होती है, जिसे अदालत में चुनौती दी जाएगी. दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बिजनेस ‘बास्टियन’ से जुड़े मामले में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है.

2014 में की थी रेस्टोरेंट की शुरुआत

शिल्पा इस रेस्टोरेंट ब्रांड की को-ओनर हैं, जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी. अधिकारियों के मुताबिक, मुंबई के दादर इलाके में स्थित बास्टियन रेस्टोरेंट पर 17 दिसंबर की सुबह इनकम टैक्स विभाग ने सर्च ऑपरेशन किया था. इतना ही नहीं, खबरों में ये भी कहा गया कि इसी मामले से जुड़े कुछ ठिकानों पर बेंगलुरु में भी तलाशी ली गई. इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने बास्टियन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी. आरोप था कि रेस्टोरेंट तय समय से ज्यादा देर तक खुला रहा और नियमों के खिलाफ देर रात पार्टियों की अनुमति दी गई.

शिल्पा शेट्टी ने भी दी थी सफाई

ये केस कर्नाटक पुलिस एक्ट की धारा 103 के तहत दर्ज किया गया. इन सभी आरोपों पर शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर सफाई दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘हम इन बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं’. उन्होंने बताया कि मामले को बिना किसी कानूनी आधार के आपराधिक रंग दिया जा रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की जा चुकी है और मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए मीडिया को संयम बरतना चाहिए.