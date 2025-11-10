शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में राहत की मांग

Advertisement
Shilpa Shetty Raj Kundra In Rs 60-Crore Cheating Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा ने मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है.

Nov 10, 2025, 05:33 PM IST
Shilpa Shetty Raj Kundra In Rs 60-Crore Cheating Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा ने 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले को खारिज करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा विवादों में घिर गए हैं. मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है.

60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में राहत की मांग

कपल ने अपने वकील प्रशांत पाटिल के माध्यम से रिट याचिका दायर की है। कपल ने FIR रद्द करने का अनुरोध करने के साथ-साथ अदालत से पुलिस को मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने और उनकी याचिकाओं पर सुनवाई होने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। उनकी याचिकाओं पर सोमवार को चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।

बता दें कि जांच एजेंसी अब पूरे वित्तीय लेन-देन और निवेश प्रक्रिया की गहराई से पड़ताल कर रही है. जांच को आगे बढ़ाने के लिए शाखा जल्द ही फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगी, जिससे कंपनी के बैंक खातों की जांच कराई जा सके. मामले में राज कुंद्रा के अलावा कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, जिन्होंने धोखाधड़ी में पूरी मदद की है. जांच अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मामला साफ हो जाएगा और आरोप पत्र दायर करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी.

क्या है पूरा मामला?

ईओडब्लू की जांच में यह सामने आया है कि निवेशकों का पैसा लगातार राज कुंद्रा से जुड़ी कंपनियों के बीच ही घुमाया जाता था और बैलेंस शीट पर कंपनियों के नाम पर खर्चे दिखा रहे थे. ईओडब्लू के बयान के मुताबिक, राज कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील टीवी पर किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन देखने के बाद ग्राहक जब आर्डर करता था तो उस आर्डर को सेलर कंपनी से सीधे लेने के बजाय राज कुंद्रा उसे खरीदने अपनी ही कंपनी स्टेटमेंट मीडिया सॉल्यूशंस (एसएमएस) को देते थे. प्रोडक्ट खरीदने के बाद अपनी कंपनी कूरियर कंपनी एसएलएस लॉजिस्टिक के जरिए डिलीवर भी कराई जाती थी, जबकि कंपनी की बैलेंस शीट और निवेशकों को दिखाए गए दस्तावेजों में यह दर्शाया गया था कि सेवाएं अलग-अलग कंपनियों से ली जा रही हैं.

ईओडब्लू अधिकारियों के अनुसार, भले ही एसएमएस और एसएलएस लॉजिस्टिक कंपनियों में राज कुंद्रा का नाम डायरेक्टर के रूप में दर्ज नहीं है, लेकिन दोनों कंपनियों के निदेशक उसके बेहद करीबी लोग थे. जांच में यह भी पता चला है कि एसएमएस कंपनी ने अधिकांश वेंडरों को वास्तविक भुगतान नहीं किया, जबकि रिकॉर्ड में भुगतान दिखाया गया है. इन खुलासों के बाद फिलहाल राज कुंद्रा की परेशानी बढ़ गई है.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

