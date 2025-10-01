Advertisement
फुकेट में नहीं मना पाएंगे शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा छुट्टी, बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने किया इनकार, 60 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है मामला

Shilpa Shetty: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. कपल के खिलाफ ईओडल्यू ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिस पर रोक लगाने को लेकर कपल ने याचिका दाखिल की थी. अब इस मामले में कपल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 01, 2025, 08:13 PM IST
शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा
Shilpa Shetty and Raj Kundra: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. पति-पत्नी ने एक याचिका में 2 से 5 अक्टूबर तक परिवार के साथ फुकेट में छुट्टियां मनाने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी.  इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होगी. 

कपल को दी जानी चाहिए यात्रा की अनुमति
शिल्पा और राज की ओर से वकील निरंजन मुंदरगी और केरल मेहता ने तर्क दिया कि 2021 में दर्ज एक पुराने मामले के बावजूद, दोनों ने कई बार विदेश यात्रा की और हमेशा जांच में सहयोग किया. उन्होंने कहा कि चल रही जांच के दौरान भी कपल को यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए. हालांकि, मुख्य सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख ने कोर्ट को बताया कि शिल्पा और राज के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराध के दो मामले लंबित हैं, इसलिए उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देना जोखिम भरा हो सकता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश 
मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की छूट से मना कर दिया है. याचिका में शिल्पा और राज ने आने वाले समय में अपनी दूसरी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उन्हें 21 से 24 अक्टूबर तक काम के लिए लॉस एंजिल्स, 26 से 29 अक्टूबर तक अपने होटल बैस्टियन के विस्तार के लिए कोलंबो और मालदीव, और 20 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक राज कुंद्रा के माता-पिता से मिलने के लिए दुबई और लंदन की यात्रा करनी है. 

जवाब दाखिल करने का दिया आदेश 
कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को 8 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसके बाद इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी. बता दें कि इसी साल अगस्त में मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. सितंबर में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. (एजेंसी)

